Rimëkëmbje apo rindërtim?

985 milionë euro është fatura tërësore e dëmeve nga tërmeti i 26 nëntorit, e nxjerrë nga një grup prej 60 ekspertësh vendas dhe të huaj, të cilët punuan për 45 ditë, duke mbledhur të dhëna të ardhura nga burime të ndryshme: qeveria qendrore, bashkitë e prekura, INSTAT, vrojtime të PNUD, etj. Në përpunimin e qindra mijëra shifrave dhe të dhënave të marra nga vlerësuesit dhe ekspertët tanë, ekspertët e huaj përdorën një metodologji vlerësimi të Bankës Botërore, të quajtur Raporti standard i Vlerësimit të Nevojave pas Katastrofës. Kjo metodologji, e lindur si qasje shkencore rreth 40 vite më parë, është miratuar nga BE dhe sistemi i organizatave të Kombeve të Bashkuara 11 vite më parë. Për ta zbatuar edhe tek ne, në fillim të janarit erdhi në Tiranë një ekip ekspertësh të huaj të fushës. Që nga viti 2008 i krijimit, metodologjia është zbatuar me sukses në dhjetëra raste katastrofash të rënda natyrore në të gjithë botën. Vetëm që nga viti 2017, metodologjia është përdorur në 55 katastrofa natyrore në vende të ndryshme. Kjo metodologji mati dëmet e përmbytjeve në Serbi dhe në Bosnjë-Hercegovinë në vitin 2014. Kriteret e saj vlerësojnë dëmet materiale në sektorët prodhues, të shërbimeve dhe në sektorët socialë, dëmet në infrastrukturë dhe në uljen e pritshme të zhvillimit ekonomik të vendit të goditur. Metodologjia propozon masa të zbatueshme për qeverinë, biznesin dhe donatorët, si dhe jep shifra të bazuara mirë dhe të besueshme nga donatorët. Më e rëndësishmja, parashikon ndërhyrje afatmesme dhe afatgjata në zonat e dëmtuara, për të mundësuar një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social të zonës dhe të vendit në tërësi. Një raport i tillë dje dha shifra tronditëse. Tërmeti ka prekur

202 mijë banorë. Ka shkatërruar ose dëmtuar 50 mijë banesa. Gati 1 miliardë eurot dëm janë të gjitha aty, në mos më shumë. Nuk është shifër e fryrë, pse i pëlqen kreut të qeverisë ose pse e fryjmë se duam të marrim më shumë fonde nga donatorët! Humbjet janë si në strehim (696 milionë euro), në prodhim (150 milionë euro), në arsim (72 milionë euro), në infrastrukturë, ura, rrugë, tubacione, etj. (33 milionë euro) e me radhë. Krahas kësaj fotografie realiste të çfarë kemi humbur e na është dëmtuar, raporti jep perspektivën e ndërhyrjeve. Nuk janë vetëm rindërtimet e shtëpive. Është një sistem i tërë ndërhyrjesh në jetën sociale të të dëmtuarve, në arsim, shëndetësi, në sektorë si prodhimi fason aq i dëmtuar, në turizëm, bujqësi. I gjithë ky sistem e ka emrin rimëkëmbje, për një jetë më cilësore e me më shumë shpresë. Dhe rimëkëmbja do të marrë gjatë. Më shumë se sa një apo dy vjet. Raporti i ndërkombëtarëve flet për të paktën një periudhë ndërhyrjesh pesëvjeçare. Për këtë duhet të ndërgjegjësohemi të gjithë. Në radhë të parë qeveria jonë. Vrulli rindërtues mund të na ndihmojë në shumë gjëra. Por plani afatgjatë duhet të jetë i gjithi aty. Nuk mjafton të futesh në një shtëpi të re fringo. Të duhet rruga, tubacionet, shërbimet të jenë të gjitha aty. Dhe përse jo. Edhe më të mira e më cilësorë se më parë. Kjo është sfida jonë në një vend që boshatiset nga humbja e shpresës se do jemi më mirë vitin që vjen. Nga dëshira e të rinjve për t’u larguar nga vendi ynë një orë e më parë. Rimëkëmbja e vërtetë do të vijë me ardhjen e shpresës. Rindërtimi në kohë dhe intensiv mund të na ndihmojë, mund të prodhojë shkëndijën “domino” për të na shkuar edhe gjërat e tjera mbarë. Por i vetëm nuk na jep dot shpresën e plotë. Vetëm rimëkëmbja totale, jo vetëm e shpresës së të prekurve nga tërmeti, por edhe e gjithë qytetarëve të këtij vendi, do të mund të na ndihmojë të ndërtojmë të ardhmen këtu.