Shuhet Josif Droboniku, mjeshtri i mozaikëve dhe kishave italiane

Nga Ylli Drishti – Në mëngjesin e 6 shkurtit pushoi së rrahuri në moshën 68-vjeçare, pas një sëmundje të rëndë, zemra e artistit Josif Droboniku. Edhe pse gjatë vitit të fundit, kur ju shfaq sëmundja, Josifi vazhdonte kurimin e sëmundjes në klinikat e specializuara në Itali, ai nuk u dekurajua, por s’e ndaloi krijimtarinë artistike për përfundimin e mozaikut në faqen lindore të Katedrales së Tiranës “Ngjallja e Krishtit”. Në këtë Katedrale ai sëbashku me bashkëshorten artisten Liljana dhe vajzat Mirlinda dhe Alba, në vitin 2012 realizuan mozaikun e kupolës (700 m2), më vonë atë të apsidës (100 m2) dhe së fundi po realizonin mozaikun e faqes lindore që ishte në përfundim e sipër. Josif Droboniku është një artist i veçantë dhe i dimensioneve europiane. I thjeshtë, i komunikueshëm e plot humor, ai ishte mbi të gjitha njeri i thjeshtë, një qytetar model, një mik i mirë dhe një familjar që nuk mund të harrohet lehtë. Arti i tij shtrihet dhe ka lënë gjurmë në Shqipëri dhe Itali në zonën e Kalabrisë ku jetoi që nga viti 1990, por edhe në Siçili, Romë, duke krijuar aty figurën e një artisti profesionist elitar, pasionant dhe vizionar. Përpara një ikonostasi, afresku apo mozaiku të Drobonikut, me dimensione relativisht të konsiderueshme, me siguri që secili provon ndjesinë e harmonisë dhe solemnitetit, e cila transformohet sëbashku me ju në një “liturgji” figurash dhe “sinfoni” ngjyrash që kanë të përbashkët qiellin dhe dheun, si në një liturgji kozmike ku ngërthehet dhe përfshihet dhe njeriu, i transformuar nga spektator në aktor, gati i murëzuar në veprën e artit që është duke soditur. Dhe dihet se kur ndodh ky fenomen i quajtur “poezi”, vepra artistike merr aromën e lehtë të përjetësisë. Arti ikonografik i Josif Drobonikut paraqitet si një rizbulim i antropologjisë kristiane, si një pikturë që në vetëdijen e tij paraqitet si një rikthim i shprehjes së shenjtë e destinuar drejt tregimit të thellë dhe lutjes së heshtur, në ndjekje të historisë personale të Njeriut dhe Kishës, si ambasador i një tradite dhe kulture antike, ku hyjnë njerëzit e shpërndarë në të gjithë botën. Tek Josif Droboniku të çudit para së gjithash aftësia krijuese shumëplanëshe. Ai arrinte në pak kohë të kalonte nga aspekti monumental i artit të ashtuquajtur realizëm socialist në transfigurimin solemn të figurave bizantine që pasqyrojnë njeriun shpërblimtar në aspektin fizik dhe atë të lumnësisë së tij.

Doemos konvencionet patën rezultuar gjithmonë si zinxhira të rëndë për krijuesin dhe shpesh kur talenti është i bollshëm, i kapërcen dhe ndryshimet me të mëdha në kohë rekord. Ai përdori mjeshtërisht e linjën e sigurtë, aftësinë e kompozimit të figurave të shumta, kjo si rezultat i përgatitjes teknike dhe artistike e përgjithshme në Akademinë e Arteve të Bukura të Tiranës, që e kishin tashmë pajisur, për t’u transformuar artistikisht (jo pa lodhje e mundim) në artistin e ikonës, afreskut dhe mozaikut të stilit neobizantin. Sigurisht aroma e artit bizantin nuk u shfaq si risi për Drobonikun, ai lindi dhe u formua në Shqipëri në një ambient kulturor fatlum, për vetë faktin e ekzistencës së artit të ikonave të shkollës së Beratit të shek XVI, të themeluar nga Onufri, nga biri i tij Nikolla dhe dishepuj artistikë të shumtë, një stil ky i papërsëritshëm në gjithë ikonografinë botërore, i cili sikur ridoli nga subkoshienca intime e mjeshtrit tonë, e transmetuar nga shekujt në riprodhimin artistik të Krishtit, shenjtorëve apo engjëjve të përjetshëm. Vajtja në Kalabri midis komunitetit arbëresh, e lejoi artistin të rizbulojë edhe një herë trashëgiminë shpirtërore dhe kulturore të lidhur në mënyrë intime me traditën e ritit të krishterë greko-ortodoks, ku ai rinjohu një traditë të vjetër, siç është ikonografia, që dikur në errësirën e shekujve i takonte fort dhe tokës së tij. Në krah piktorit i qëndronte që nga bankat e shkollës dhe bashkëshortja e tij Liljana, një piktore e talentuar, që në një masë të caktuar përbën të ashtuquajturën “alter ego” të tij. Dhe për këtë është shpesh vështirë të dallosh me saktësi ku mbaron vepra e Josifit dhe ku fillon kontributi i saj, sepse është evident fakti që në disa detaje të veprës së Drobonikut, ku finesa është tepër femërore, pa dyshim kemi të bëjmë me kontributin e saj, me shijen dhe formimin e saj, me eksperiencën e saj në teknikën e tekstilit. Ai në Lungro (Kalabri) themeloi atelienë e tij “Aberart”, duke ju kushtuar ikonografisë dhe realizuar punime ikonografike në ikona (në 13 ikonostasë), piktura murale dhe mozaikë (në interieret dhe fasadat e 60 kishave). Ndër realizmit e skenave ikonografikë me mozaikë mund të kujtojmë: mozaiku për Kishën “Santa Sofia D’Epiro” (1991), mozaikun për kupolën e Katedralen e Lungros (1994), mozaikun e Kapelës së Katedrales së Lungros (1995), mozaikun e Kapelës së del Fonte Battesinale (1995), Mozaikun e kishës së San Giacomo dhe Sant’Andrea (1996), mozaikun në kishën e Santa Sofia D’Epiro, ku paraqitet Sant Attanasio il Grande (1997), mozaiku në Santa Luca (1999). Realizoi për Katedralen e Lungros (1999-2002) skenat me mozaikë me një sipërfaqe 400 m2, ndërmjet të tjerave dhe skenën e ‘Gjyqit të Fundit’ dhe së fundmi ka kë bërë mozaik te sheshi ku gjendet monumenti i Skënderbeut në Shkup, 400 metra katrorë. Për kontributin e jashtëzakonshëm në Itali Josif Droboniku ka marrë titullin “Mjeshtër” (Maestro artigiano) në realizimin e mozaikëve të traditës bizantine. Josif Droboniku qe një zë i veçantë dhe i fuqishëm në artet pamore shqiptare. Ai i dha artit monumental shqiptar shëmbullin më të shkëlqyer të një artisti me një pjekuri artistike që të mahnit kur njihesh dhe qëndron para veprave të tij.Josifi u nda nga familjaret e tij të dashur, nga miqtë – kolegët që e donin dhe e respektonin, por ai la pas një vepra të një rëndësie kombëtare dhe ndërkombëtare, pasi ishte nje artist shumedimensional i një cilësie që do jetë model per brezat e ardhshëm të artistëve, por edhe të artdashësve të shumtë.

Lamtumirë miku ynë i dashur Josif, …na befasove, na trishtove pamasë, nuk e prisnim ketë lajm kaq të trishtë.

*Studiues arti

PO KUSH ISHTE MJESHTRI DROBONIKU DHE SI ISHTE RRUGËTIMI I TIJ ARTISTIK?

Josif Dobroniku lindi në qytetin e Fierit më 25 dhjetor 1952. Në vitet e liceut artistik “Jordan Misja” në Tiranë Ishte nxënës në klasën e pikturës së piktorit Naxhi Bakalli dhe student në degën e pikturës monumentale (ILA, Tiranë, 1972-1977) në ateljenë e piktorëve Vilson Kilica, Sali Shijaku, Ksenofon Dilo, Hektor Dule dhe Niko Progri. Pas studimeve transferohet në Tiranë dhe ka marrë pjesë në ekspozitat kombëtare të kohës kryesisht me tablo kompozicionale. Me ngritjen në qëndër të Tiranës të godinës së re të Muzeut Historik Kombëtar, Droboniku ishte një nga pesë bashkautorët e mozaikut me titull “Shqipëria” (1982, fasada e MHK, Tiranë (450 m2). Në Tiranë punoi deri në vitin 1990 si piktor – regjizor në sektorin e filmit të animuar në ish-Kinostudion “Shqipëria e Re” dhe më 1990 transferohet me banim në Itali. Pjesëmarrja e tij, si bashkautor në grupin autorëve të projektimit dhe realizimit të mozaikut të madh “Shqipëria” të fasadës së Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë, ishte rezultat i diplomimit të tij në degën e pikturës monumentale (1977). Mozaiku ishte pak e aplikuar dhe e njohur në shekullit XX në Shqipëri. Droboniku cilësohej si një nga artistët e mëdhenj të mozaikut shqiptar. Ai paraqiste në një realitet të qëndrueshëm në panoramën botërore të mozaikut në Itali dhe Shqipëri.