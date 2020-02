Tha se vëthët e saj kushtonin sa një shtëpi/ Reagon e revoltuar gazetarja: Nëse ju dhimbsem, kujtoni që kam fëmijë për të rritur

Gazetarja e kulturës dhe artit, Fjodora Fjora pak ditë më parë ishte në qendër të vëmendjes për shkak të deklaratës që ajo bëri në emisionin e pasdites “Ftesë në 5”.

Fjodora rrëfeu se ka mbjatur një aksesor shumë të shtrenjtë, vathë që herë pas here I prekte në çantë, nga meraku se mos i humbiste. Sipas saj, ato kushtonin sa një shtëpi.

Së fundmi, gazetarja ka reaguar në rrjetin e saj social “Instagram”, duke sqaruar rrëfimin.

“Per miqte e mi gazetare te portaleve…nese nuk ju dhimbsem une, ju lutem kujtoni qe kam femije per te rritur…e mos me vini mbi shpatulla teorira qe kam vathe qe kushtojne sa nje shtepi..nje shprehje e shkeputur nga nje emision uroj t’ju kete shtuar juve lexuesit, por mua personalisht me ka shtuar stresin nga komentet e njerezve! Do ju lutesha te kuptoni dhe mirekuptoni, se si nje nene, prind i vetem e si nje njeri qe punoj shume nga mengjesi ne darke per tja dale mbane me vjen keq kur abuzohet ne kete menyre!! Unë nuk kamë vathë që kushtojnë san ë jshtëpi.Unë kam fatin që bashëkpunoj me firmat më të njohura që më respektojnë dhe më kërkojnë të reklamoj bizhuteritë e tyre në evente të ndryshmë ku marr pjesë; shkuan në postimin e saj Fjodora.