Varfërimi ynë moral që i ka “nxjerrë farat ndërgjegjes”

Falë moskuptimit të rrezikut të saj, partitë tona politike shqiptare janë strukturuar si të qenë “ndërmarrje biznesi”. Për rrjedhim, forma elektorale që sot po triumfon me sukses është ajo që e sheh çdo fushatë zgjedhore si një “fushatë marketingu”, si një publicitet të fuqisë dhe pasurisë, ku madje dhe slloganet e përdorura drejtohen pikërisht drejt theksimit të frikës, dobësive, varfërisë, madje dhe padijes e meskinitetit të konsumatorit-votues. Në një shoqëri të tillë të shpërbërë në vlerë dhe moral, në përgjegjësi dhe dinjitet, çdo aksion politik humbet autenticitetin dhe ndjenjën e polisit demokratik. Vlera politike bëhet ajo që përfaqëson një avantazh, për individin dhe familjen e tij, vlerë kjo që është aq e vogël, aq e parëndësishme në vetvete (një thes miell, një dymijë lek të rinj, një copë rrugë, një gjenerator për fshat etj), sa që të trondit për kaq-poshtë-rënien e dinjitetit dhe humnerën shpirtërore ku është rrëzuar vetvetja shqiptare. Një vlerë kjo, që për më tepër, është dritë-shkurtër dhe aspak perspektive, nëse mendohet thellë e ardhmja e vetë vendit dhe e fëmijëve tanë. Pasi nuk mund të lëmë kurrsesi që interesi privat të zëvendësojë solidaritetin dhe një siguri e keq-kuptuar apo e keq-përdorur të zëvendësojë drejtësinë. Nuk mund të “liçensojmë” kështu vetë me duart tona, që ata njerëz, të cilët iu shmangen rregullave e ligjeve të përgjithshme, të na zënë vendin e aq-dëshiruar të lirisë. E gjitha kjo është mendësia e një mbijetese për një grosh më shumë, jo e një jete të denjë, të lirë dhe demokratike, ashtu siç na takon. Skepticizmi që gjërat mund të ndryshojnë dhe prirja e verbër materialiste janë mikrobet më rrënimqare të çdo trupi, sado i shëndetshëm qoftë ai.

Gjithsesi, ky është vetëm mesi i shkallës së degradimit të karakterit tonë shoqëror. Po ç’mënxyrë më të madhe se kjo presim të na ngjasë, mund të pyesë dikush. A s’jemi lodhur vallë varfërie, s’jemi neveritur mos-përgjegjshmërie, ashtu në kulm të krizës, siç jemi, për të mos kërkuar të gjejmë menjëherë shërim. Trupi ynë shoqëror ka filluar të shkrehet vesesh të tjera, i zhytur thellësisht në mbrapshti që s’ patëm provuar kurrë. Na e tregojnë ndodhitë e përditshme, të hidhëta, si një buletin i zi “lufte”, ku njerëzit po vrasin njëri-tjetrin për prishje pazaresh droge ose dhe më keq për rrënjë kanabis më shumë, ku vrasjet për denoncim të fenomenit fshihen nga policia dhe lajmërohen si vetëvrasje, ku punëtorë të mizershëm në nevojën e tyre emblematike për një rrogë që të mbajnë gjallë veten apo familjen burgosen në vend të pronarëve të vërtetë të mbjelljes dhe trafikimit të drogës, ku argati hajdut kur kapet duke vjedhur “shfryn inatin” duke vrarë edhe vetë “bosin”, e të tjera e të tjera si këto ende të pazbardhura e ende të panjohura për publikun. Ç’është vallë kjo histeri kolektive për të mbjellë diçka të ndaluar, për të vjedhur banka, apo për të bërë kaq shumë punë të pista e të jashtëligjshme në këtë vend?! Ç’i shtyn vallë kaq shumë njerëz drejt një aktiviteti të paligjshëm, të ndaluar, të rrezikuar, e për më tepër të dëmshëm edhe për shëndetin, teksa sheh të mitur e shtatzëna të përfshirë në aktivitet? Të gjitha këto pyetje duket se janë rrëke që derdhen veç në një det: në detin e varfërisë deri në skamje, në detin e papërgjegjshmërisë politike deri në shkujdesje, në detin e aventurizmit deri në moskokëçarje? Shprishja e karakterit të vetvetes sonë tashëm duket se mund të jetë ngritur në një shkallë më të lartë, kulmore, në shkallën e degradimit të saj. Po a është vallë kjo diagnoza e saktë e kësaj përgjigjeje? Apo në sipërfaqe gjërat janë ndryshe nga ç’janë në të vërtetë? Vërtet, prirja individualiste shqiptare mund të ketë ngritur përsëri krye si në histori, ku njëlloj mentaliteti i të fituarit shpejt, menjëherë pa kohën e duhur, mund të ketë nxitur “kalërimin e pelave të verbëta në “lulishten” e mbjellë me kanabis” apo varfërimi ynë moral ka marrë tatpjetën dhe ia ka “nxjerrë farët ndërgjegjes”. Të gjitha këto kanë hisen e tyre në gjithçka që po ndodh, por dramaciteti përsëri nuk shkon deri në rrënjën e vet për të përshkruar gjendjen në të cilën ndodhemi. Madje, dikush mund të argumentojë se situata nuk është aq alarmante, nëse krahason sipërfaqet e mbjella përgjatë këtyre viteve me ato të kohëve të mëparshme. Pa dashur t’i hyjmë luftës së shifrave(që gjithsesi janë të shumëfishuara qoftë për sipërfaqen qoftë për sasinë e transportuar jashtë),qoftë për korrupsionin galopant shtetëror problemi qëndron në planin e shtrirjes kapilare që po pësojnë këto fenomene. Nëse Lazarati ishte një “çiban” i keq në trupin shoqëror e moral të Shqipërisë (që dikur zinte pothuajse gjithë hartën e kultivimit të Shqipërisë), sot qelbi i atij çibani ka shpërthyer dhe ndyn për ditë çdo cep të Shqipërisë. Është pikërisht kjo gjithë-shtrirje pjesa kryesore e dramacitetit që është shndërruar në një krizë të përgjithshme, të thellë e të fortë. Asgjë s’lindi papritur, befasisht. Asgjë nuk u zhvillua në mënyrë kaq sistematike. Nuhatja popullore në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë e ka kuptuar se diçka e tillë mund të anashkalohet ose mbrohet në heshtje vetëm prej shtetit ose më saktë prej segmenteve të tij; pastaj frika dhe trysnia i është bashkuar ambicieve veriake dhe kjo ka ngjallur sigurinë e pandëshkueshmërinë. Është versioni më soft i situatës, që mjaft të tjerë e shohin si një implikim të pjesës së krimit të organizuar të lidhur me policinë apo segmente të korruptuara të policisë. E megjithatë, nuk është kjo e keqja më e madhe. Gjithkush që ka menduar ta kontrollojë fenomenin gabohet. Fijet e tij mpleksen me shumë tipare psikologjike dhe sociale, përtej se ekonomike dhe morale, të karakterit shqiptar, që fare lehtë mund të këputen ose të ngatërrohen pa ditur si t’i ç’përshtjellësh. Ka simptoma të kësaj perspektive çdo ditë. Diku fshatarë apo argatë të papaguar ose të “paguar në natyrë me x rrënjë hashash”, revoltohen, diku tjetër pazare që prishen e sjellin krim, diku përleshje për parcela të zëna me pahir, e diku tjetër mizori të kryera për të mbyllur gojën e atyre që ndjejnë të flasin. E më tej, në rastin e votimeve, shohim që këto fije tendosen fort sa që arrijnë të ngërthejnë edhe vetë elektoratin në merimangën e vet.

I fortësuar tashmë nga dobësia e politikës ose nga provat e saj të këqija për ta qeverisur, siç duhet, gjendjen, vetvetja shqiptare e gjendur në një simbiozë kaq të ngjitur me këtë fenomen e nën trysninë e të gjithë atyre faktorëve që përmendëm më sipër, nuk duket t’i njohë më asnjë fuqi drejtuese interesit të votimit politik për ta ndryshuar gjendjen, për t’u prirur kësisoj drejt interesit vetjak. Pikërisht në këtë mpleksje të kësaj krize me krizën e shpërdorimit të mundësisë për të ndikuar në qeverisje me anë të votës, shihet e keqja më e madhe që i ka ndodhë demokracisë shqiptare. Politika, në këtë mënyrë, nuk do të kishte më jetë të vërtetë, por të gënjeshtërt. Ajo që deri tani pat qenë apati, më pas u shndërrua në papërgjegjshmëri, e me shumë gjasë do të përfundojë në një interes të qëllimshëm, që do të ngrerë një skemë të tërë piramidale vlerash të tjera ekonomike, morale e shoqërore, të diktuara nga korrupsioni shtetëror, nga droga dhe trafikantët e saj. Ja, kjo është kriza mbi krizë drejt së cilës po priret shoqëria shqiptare. Nëse nuk arrin të gjejë dot kurën e volitshme për këtë fenomen edhe në zgjedhjet e radhës shoqëria shqiptare do të shkojë me një elektorat të “droguar” në një nivel të trefishtë: të “trullosur” nga skamja. Ai do të “mësohet” ta nxjerrë jetën ose ta ndërtojë të ardhmen nga një privilegj i vogël apo i madh, që lidhet e kushtëzohet me favorizimin e tij të veçantë, personal; i mbytur nga dëshira e të pushtetshmeve do ta shesë votën për të shtyrë ca ditë më shumë, për ca përfitime të tërthorta apo për një vend pune në administratë; e së treti, i trysnuar nga të fortët e krimit do të shtrojë kurrizin e s’do të ketë më asnjë mundësi të ngrejë as zërin e vet në demokraci, e duke mos ushtruar me përgjegjshmëri detyrimin e votës do të humbasë edhe tagrin për të kërkuar prej saj të drejtat e tij .