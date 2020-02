Arjan Curi ja thotë në sy Ervin Salianjit: Jam pro që të shkosh në burg, të presin pronarët e hashashit të Tepelenës

Arjan Curi është i mendimit se i vetmi njeri që mund ta shpëtojë ish-deputetin Ervin Salianji nga burgu është kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Në studion e “Zonë e Lirë”, Curi i tha ish-deputetit se nëse do të shkonte në burg, nuk do ta kishte të lehtë, pasi sipas tij brenda ndodhen disa persona të akuzuar prej tij.

Arian Çani: Pra erdhi dita Curi që tani nuk është më një batutë, hajde na fusni brenda, këta të fusin vërtetë.

Arjan Curi: Po pra, këta mendojnë se bëjnë shaka. Lanë mandatet dhe rrinin në rrugë edhe thonin ja këtu jemi ne, na fusni brenda po deshët, këtu jemi nuk kemi frikë. Salianji është gati. Vetëm kjo të shpëton, që nëse në 2021-n të fut Basha prap në listat e mbyllura, se të hapura nuk i keni dot.

Unë nga ana ime e inkurajoj Bashën që ta shpëtojë, sepse vetëm kjo mund ta shpëtojë Salianjin nga burgosja e sigurtë. Në burg atje, janë disa nga ata që ke akuzuar ti, nuk është kaq kollaj, me qenë këta politikanët në burg. E mban mend Salianjin që dilte barkas në ato fushat me hashash në Tepelenë?

Arian Çani: E mbaj mend, është snajperi i opozitës ai.

Arjan Curi: Nja dy pronarë të atyre fushave janë brenda akoma.

Ervin Salianji: Ka shumë, i kam përmendur të gjithë me emra.

Arjan Curi: Po nja dy, se unë nuk i përmend me emra, po i njoh, e ngaqë i njoh, ishin shumë entuziastë me këtë ide.

Arian Çani: Më thuaj një gjë, ti je pro apo kundër?

Arjan Curi: Të burgoset Salianji? Pro jam.

Arian Çani: Po pse?

Arjan Curi: Po sepse do të jetë martiri i parë i demokracisë në shekullin e 21 dhe do të bëhet kurbani i parë i gjithë strategjisë së munguar që opozita la mandatet. Kjo është një shenjë që kjo gjë duhet marrë me shume seriozitet. Pra nuk është lojë të lënit mandatet. Sepse këta lanë mandatet dhe u thonin atij despotit, hajde na kap se këtu jemi. E i kapi ai, i gjeti anën Salianjit dhe…/tvklan.al