Çfarë po ndodh me Lorendanën dhe Mozzik?

Dyshja jep shenjat e para për një ribashkim – Vetëm pak ditë më parë Loredana konfirmoi lidhjen me reperin e mirënjohur, duke lënë pas historinë me Mozzik. Çifti u nda duke lënë pas shumë fjalë dhe akuza ndaj njëri-tjetrit. Por duket se diçka ka ndryshuar, pasi Loredana i ka bërë të gjithë konfuzë me postimin e fundit. Reperja ka publikuar në “Instagram” një foto të vogëlushes së saj, Hanës, e cila qëndron e shtirë pikërisht mbi gjoksin e Mozzik.

Në foto, përveç Hanës mund të dallojmë lehtë edhe Mozzik. Për më tepër, ajo e ka shoqëruar postimin me disa zemra. Nuk e dimë nëse Loredanës i ka kaluar inati me ish-partnerin, apo dyshja po shkon drejt rrugës së pajtimit.