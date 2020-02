Georgina Rodriguez, në “Sanremo” me veshje të stilistes shqiptare

Krah Alketës, mbrëmjen e të enjtes në skenën e “Sanremos” ka qenë edhe partnerja e Kristiano Ronaldos, Georgina Rodriguez. Georgina tërhoqi vëmendjen me pamjen e saj, duke ndërruar tri fustane brenda natës. Por mesa duket, edhe Georgina paska pasur me vete një copëz Shqipërie. Fustani i bardhë me dekoltenë e theksuar dhe të çarën anash, qenka krijim i stilistes shqiptare, Lia Stublla.

Vetë Lia ka ndarë në llogarinë e saj në “Instagram” fotot e Georginas, duke treguar se fustanet që i dhanë aq shumë shkëlqim janë punim i saji. Bëhet fjalë për fustanin e bardhë bust, me një të çarë në njërën këmbë si dhe një tjetër të po të njëjtit model, por në ngjyrë gold dhe me gurë të shumtë.