Monitorimi mbi dhunën ndaj grave, tryezë diskutimi në universitetin “Luarasi”

Voltiza Duro – Dhuna ndaj grave e vajzave vazhdon të mbetet një problematikë shqetësuese në shoqërinë tonë. Në kuadër të sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit mbi këtë çështje, universiteti “Luarasi” ka organizuar një tryezë diskutimi, në të cilën u prezantua monitorimi i Vendimeve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për Vendimet e UMM/UM periudhën janar – tetor 2019. Autorët e kësaj përmbledhjeje ekzekutive ishin Av. Alba Kuçani si dhe studentët e Fakultetit të Drejtësisë në “Luarasi” Xhesika Picari dhe Gledis Jakini. Dekania e Juridikut në këtë universitet, Rezana Konomi shprehu falënderimet e saj për bashkëpunëtorët Albanian Women Empowerment Network (AWEN) dhe Ambasadën e Suedisë që financoi projektin. “Ky studim monitorues është zhvilluar në kuadër të projektit me titull “Fushata avokatësie dhe zhvillimi i aktiviteteve mbi mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të grave”. Projekti është mbështetur nga Albanian Women Empowerment Network (AWEN) dhe është financuar nga ambasada e Suedisë në Tiranë, të cilët gjej rastin t’i shpreh falënderimet e mia. Një falenderim i veçantë shkon edhe për studentët e Drejtësisë në Universitetin ‘Luarasi’, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, si dhe për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”,-tha Konomi në fjalën e saj.

Të dhënat e monitorimit

Dekania e Drejtësisë bëri me dije qëllimet e monitorimit. “Ky monitorim ka për qëllim edhe verifikimin e cilësisë së formës për të nxjerrë në pah këto probleme: Të informojë për numrin e Kërkesë Padive për UM ose UMM; Të identifikojë problemet që kanë lindur në lidhje me zbatimin e Ligjit Nr.6996/2006 “ Për masat kundër dhunës në marrëdhëniet familjare”, dhe ndryshimet forcuese të vitit 2018(sa njihet ky ndryshim nga personat që kanë detyrim ligjor ta zbatojnë atë); Të dhënat e krahasuara më vitin 2018, me qëllimin për të parë si ecurinë e ndryshimeve të ligjit ashtu dhe rolin e tij parandalues të dhunës në familje, në të gjitha format e saj; Identifikimi i zbatimit; Përshtatshmëria në afate kohore për kalimin e çështjes në gjykatë dhe gjykimin e çështjes; Burimet e vëna në dispozicion për zbatimin e vendimeve; Përshtatshmëria e dispozitivit të vendimit në krahasim me dhunën e ushtruar; si dhe masat parandaluese dhe strategjia për ndihmën konkrete”,-u shpreh Konomi. Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për periudhën e monitorimit (janar – tetor 2019) janë dhënë gjithsej 689 vendime me objekt Lëshimin e Urdhrit të Menjëhershëm të Mbrojtjes (UMM) si dhe 132 vendime për Lëshimin e Urdhrit të Mbrojtjes (UM). “Duke bërë një krahasim me vitin pararendës 2018, vërejmë se numri i UM dhe UMM të lëshuara është në ulje. Tendenca është më e madhe për të kërkuar Urdhër të Menjëhershëm Mbrojtje, kjo ndoshta edhe për faktin se sipas ligjit 9669/2006 i ndryshuar, UMM ka efekt të menjëhershëm. Lëshimi më pas i urdhrit të mbrojtjes, i cili bëhet 20 ditë më pas, kushtëzohet edhe nga paraqitja e provave të mjaftueshme, gjë që është më e mundur kur viktima ka një përfaqësim profesional në gjykatë (si p.sh. një avokat).

Çështje të pranuara nga gjykata

“Gjatë periudhës janar – tetor 2019, janë pranuar 49 kërkesa për Urdhër Mbrojtje vetëm 2 më shumë se viti 2018. Gjithmonë duke iu referuar të njëjtës periudhë 10-mujore gjatë 2019, Gjykata e Tiranës ka vendosur që të pranojë në total 315 kërkesa për UMM nga 689 gjithsej, që do të thotë 46 % të totalit të kërkesave të ardhura. Gjithashtu, gjyqtarët e Tiranës kanë vendosur të marrin në shqyrtim nga kërkesat vetëm 49 nga 132 kërkesa të ardhura për UM, pra rreth 37% të kërkesave. Për sa i përket kërkesë padive për Urdhër të Menjëhershëm Mbrojtje, gjatë vitit 2019 janë pranuar në total 315 e tyre, krahasuar me 238 të pranuara në 2018. Kjo rritje e kërkesave të pranuara mund të jetë një tregues i ndërgjegjësimit më të madh të gjyqtarëve për sa i përket dhunës në familje”,-theksohet në monitorim.

Çështje të pushuara nga gjykata

Gjithashtu, në monitorim theksohet se nga 689 çështje të ardhura në gjykatë për marrjen e UMM, 236 prej tyre janë pushuar, që do të thotë rreth 34% të totalit të çështjeve. Për sa iu përket UM, nga 132 çështje në total të paraqitura pranë gjykatës, janë pushuar 39 (29,5 % e tyre). Nga monitorimi një numër i madh i çështjeve të ardhura në Gjykatë në Seksionin Familjar, me objekt marrjen e urdhrave të mbrojtjes në kuadër të dhunës në marrëdhëniet familjare janë pushuar nga gjykata. Arsyet e pushimit kanë qenë të ndryshme, prej të cilave veçojmë heqjen dorë nga gjykimi i padisë nga vetë paditësit. Statistikat tregojnë se një numër i lartë i të dhunuarve, pas bërjes së kallëzimit pendohen, ose për shkak të presionit të ushtruar nga dhunuesi ose nga familjarët e tyre heqin dorë nga padia dhe nuk paraqiten ditën e gjykimit. “Pas kërkesës sonë, na janë vënë në dispozicion nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit këto të dhëna në total dhe të ndara në Komisariate, për personat që kanë kryer dhunë në familje. Për periudhën janar-tetor 2019, janë evidentuar 344 vepra penale për dhunë në familje, me 131 të arrestuar, ndërsa gjatë të njëjtës periudhë kohore të vitit të kaluar janë evidentuar gjithsej 453 vepra penale me 209 të arrestuar. Numri i veprave penale për 2019 është 109 raste më pak, krahasuar me vitin 2018, dhe 78 të arrestuar më pak, se në vitin 2018. Gjatë periudhës janar- tetor 2019, sipas Ligjit 9669, datë 18.12.2006 [ndryshuar 2018], janë plotësuar 781 Kërkesë Padi për Urdhra Mbrojtje, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018, ku janë plotësuar 893 Kërkesë Padi për Urdhra Mbrojtje”,-u tha gjatë prezantimit të raportit.

Sipas monitorimit profili social tipik i viktimës së dhunës në marrëdhëniet familjare, nëse iu referohemi çështjeve për UM dhe UMM të paraqitura në Gjykatën e Rrethit Tiranë për periudhën janar-tetor 2019, rezulton të jetë kryesisht: gra me arsim 8 vjeçar; të martuara;

të grupmoshës 31-40 vjeç; me vendbanim në zona urbane; viktimë e dhunës së alternuar fizike dhe psikologjike. Ndërsa në shumicën e rasteve dhunuesi është: me arsim 8 vjeçar; i papunë; i martuar; 41-50 vjeç; me banim në zona urbane.

Përfundimet e monitorimit:

-Viktima e dhunës në familje është kryesisht gruaja, jo vetëm në rolin e bashkëshortes e bashkëjetueses por edhe në rolin e motrës, nënës, vjehrrës etj.;

-Dhunë e përhapur është edhe ajo psikologjike. Dhuna ndërmjet partnerëve është dhuna më e raportuar, qofshin këta partnerë bashkëshortë, bashkëjetues të fejuar apo partnerë intim;

-Ka një nën-raportim të dhunës seksuale;

-Çështjet e pushuara nga gjykata janë shumë herë më të ulta se ato të pranuara;

-Ka përmirësim në lidhje me respektimin e afateve të gjykimit të UM dhe UMM.