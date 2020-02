Tinga, një kineze në Tiranë: Shqiptarë mos na paragjykoni, ne jetojmë bashkë!

Tinga Wang, është me origjinë nga Kina. Dashuria për bashkëshortin e saj, Aurel Korocin, e shkëputi nga Shangai, dhe e solli atë në Shqipëri, në atdheun e dytë siç e quan Tinga. Prej 7 vjet e gjysmë, ajo jeton në Tiranë së bashku me bashkëshortin dhe dy fëmijët. Tinga, në një intervistë për Dritare.net, sot na tregoi se si po e përjeton situatën e vështirë me të cilën po përballen familjarët e saj në Kinë, për shkak të koronavirus, dhe a ndihet ajo e paragjykuar në Tiranë.

Tinga rrëfeu se ka hasur pak raste kur është ndier keq, për shkak të paragjykimeve në lidhje me virusin kinez. Për të shqiptarët janë mikpritës dhe të dashur.

“Fqinjët janë interesuar për familjen time në Kinë. Ata janë të shqetësuar për jetën e tyre atje. Më bëri të ndihem mirë. Ndërsa mësuesja në shkollën e fëmijëve, në mbledhjen me prindër, ku u thashë me shaka të mos kishin frikë se nuk kam virus, më përqafoi”.

Tinga është e kujdesshme në çdo fjalë, që ta shqiptojë sa më saktë. Me vullnet, por mbi të gjitha me shumë dëshirë për të folur shqip, ka mësuar me miqtë ndërsa gramatikën nëpërmjet librave.

Intervista me Tinga Wang, në zyrën e Dritare.net

Jeni ndjerë keq në Tiranë këto kohë, për shkak të koronavirus? Jeni paragjykuar?

Unë kam shumë miq nga Kina që jetojnë në Shqipëri. Ne kemi një grup në internet dhe ata më kanë shprehur se janë paragjykuar shumë. Në një zyrë ku zhvillohet mësimi për gjuhen kineze, këtu në Tiranë, më tha një mikeshë që tre djem të rinj u thënë të largohen nga Shqipëria, sepse ‘ju kinezët keni virus’. Madje edhe fëmijët e vegjël, kur kalojnë rrugës dhe na shohin, bërtasin ‘ikni, janë kinezë kanë virus’.

Ndërsa mua më kanë ndodhur në pak raste. Një ditë kur po kaloja rrugës ishin disa djem të ri. Njëri prej tyre, më tha ‘ua kineze, ka virus’ dhe qeshi. U mërzita. Përse sillesh kështu? Unë kam gjashtë muaj që nuk kam shkuar në Kinë. Ndërsa një vajzë në rrugë, sapo më pa, vendosi shallin dhe mbuloi gojën dhe hundët. Vetëm këto dy raste. Mua vetëm këto dy raste më kanë ndodhur.

Po fëmijët tuaj, janë ndjerë të paragjykuar këto kohë në Shqipëri?

Jo jo aspak, ata janë shumë mirë. Nuk janë përballur me të tilla situata.

Si është situata tani në Kinë? Çfarë thonë familjarët tuaj?

Unë kam prindërit edhe motrën në Shangai. Nuk jam e shqetësuar, ata rrinë vetëm në shtëpi. Javën tjetër do të fillojnë. Të gjithë janë të mbyllur në shtëpi. Kush del jashtë duhet të pajiset me maska. Por mendoj që shumë shpejt situata do të rregullohet. Ne në Kinë, kemi shërbimin online për çdo produkt, kështu që ata nuk vuajnë për asgjë.

A keni menduar të riktheheni në Kinë për të jetuar atje?

Jo unë kam familjen këtu. Burri ka punën këtu. Shqipëria është atdheu im i dytë.

A keni një mesazh për shqiptarët?

Nuk duhet të keni frikë sepse shumica e kinezëve në Shqipëri, kanë kohë që nuk kanë qenë në Kinë. Linjat ajrore janë të mbyllura për kinezët, ata nuk kanë mundësi të vijnë në Shqipëri. Ne jemi këtu por mendjen e kemi te njerëzit tanë në Kinë. Ne kemi besim te qeveria kineze se shumë shpejt do të normalizojë situatën. Shqipëria është si një shtëpi e dytë për ne kinezët, ju jeni miqësore me ne. Komshinjtë më pyetën për familjen nëse janë mirë, dhe unë u gëzova. Dje kisha një mbledhje me prindër në shkollën e fëmijëve. Unë bëra shaka mos keni frikë nuk kam virus, ndërsa mësuesja më përqafoi. Shpresojmë që ju shqiptarët të na mirëkuptoni. Sepse ne jetojmë bashkë.