Jonida Vokshi në pritje të ëmbël, moderatorja konfirmon publikisht shtatëzaninë

Moderatorja e dashur për publikun, Jonida Vokshi është përfolur prej ditësh se është në pritje të ëmbël, por deri më tani ajo nuk e kishte pohuar dhe as mohuar lajmin në fjalë.

Mirëpo, moderatorja ka vendosur të rrëfej të vërtetën gjatë spektaklit “Top Talent”.

Jonida pranoi publiksht se ajo dhe Besniku do të bëhen prindër. Pyetjes së moderatores Ori Nebijaja, se “Si është të gjykosh vetë i dytë?” Jonida u shpreh se “Këtë edicion të Top Talent u mendua që të kishte 4 persona në juri pa e ditur që do ishim 5. Unë ndërkohë, sapo e kam marrë lajmin. Kështu që nëse do të më duhet të përdor votën, do ta përdor”.

Prezantuesja Ori Nebijaj e pyeti rreth tekave të shtatzënisë dhe ajo tregoi që në këtë periudhë është bërë shumë e ndjeshme.