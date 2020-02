“Do bëja transaksion”/ 120 mijë euro dhe armë, si u kap Vladimir Gjuta tek selia e PS

Vladimir Gjuta është kapur nga gardistët ndërsa zhvillohej mbledhja e kryesisë së PS në afërsi të selisë rozë. Bëhet me dije se ai ka qenë i pajisur me armë. Duke iu referuar burimeve policore Gjuta pas ndalimit ka thënë se ndodhej aty për një transaksion financiar. Bashkë me pistoletën Gjutës i janë kapur edhe 120.000 euro, raporton Top Channel. “E mbaja pistoletën pasi do të ktheja në lekë shumën e eurove” ka deklaruar Gjuta.

Vladimir Gjuta nuk është një emër i panjohur për publikun. 40-vjeçari, një emër i njohur kryesisht 5-vitet e fundit, veçanërisht sa i takon një hetimi të nisur te ish-Prokuroria e Krimeve të Rënda për shpërthimin me tritol të kryer ndaj farmacisë të babit të ish-ministrit Tahiri u lirua nga paraburgimi më 5 shkurt, pasi ishte arrestuar se kishte rrahur me çekiç kushëririn e tij, duke i thyer dhëmbët dhe duke i dëmtuar njërin sy. Mësohet se kushëriri që ishte dhunuar nga Gjuta, u tërhoq nga ankimi dhe prokuroria kërkoi revokimin e masës, ndërsa gjykata vendosi që ta lërë të lirë.