Emrat + Foto/ U kapën me 500 mijë paund kokainë, pranga tre shqiptarëve në Britani

Tre shtetas shqiptarë kanë rënë në pranga, pasi më herët ishin kapur me kokainë e cila nëse shitej në treg do të kapte vlerën e 500 mijë paundëve.

Në pranga kanë rënë shtetasit Endri Cena, 26 vjeç, Denis Markeci, 29 vjeç si dhe Dorian Zili, 25 vjeç. Të rinjtë nga Shqipëria akuzohen për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, por edhe për dokumente të falsifikuara, për shkak se ishin klandestinë në Britaninë e Madhe.

26-vjeçari Cena dhe 29-vjeçari Markeci kanë pranuar posedimin e kokainës ,ndërsa kishin me vete dhe identitete të rreme, kur u prangosën në dhjetor 2019, shkruajnë mediat në Angli.

Cena është dënuar sot me shtatë vite burg ndërsa Markeci me 5 vite e 8 muaj burg.Ndërsa 25-vjeçari Zili, për mbajtje të një dokumenti të falsifikuar u dënua me 6 muaj burg.