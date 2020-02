Robert Berisha ngacmon “live” moderatoren në emision, ja për kë bëhet fjalë

Moderatorja Fjoralba Ponari e cila padyshim është një ndër bukuroshet e ekranit, ka tërhequr edhe vëmendjen e këngëtarit të dashur për publikun, Robert Berisha.

I ftuar në “E diell”, Roberti u bë pjesë e rubrikës “Trotuar” për të diskutuar për temën që kishte të bënte me dashuritë që nisin në punë. Këngëtari u shpreh se nuk do të punonte në të njëjtin vend me Fjoralbën pasi do e ngacmonte.

“Unë po të më ofronin të punoja në Top Channel nuk kisha pranuar sepse do e ngacmoja çdo ditë Fjoralbën”, u shpreh Roberti.

Fjoralba me përgjigjen e saj la të kuptohej se do e refuzonte Robertin dhe Ervin Kurti e konfirmoi duke thënë: “Ta kesh të sigurt që ajo do të të refuzonte”.