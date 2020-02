Albin Kurti vjen në Tiranë si kryeministër, pritet me ceremoni nga Rama

Albin Kurti fillon vizitën e parë të tij zyrtare jashtë vendit si kryeministër i Kosovës. Takimi i parë i tij zyrtar fillon me Edi Ramën, kryeministër i Shqipërisë.Ai u prit me ceremoni mirseardhje në Pallatin e Brigadave në Tiranë. Më pas ata do të kenë një konferencë të përbashkët për shtyp.

Kurti do të qëndrojë deri në mesditë ku do të takojë figura të tjera të larta të politikës shqiptare si Presëidentin Ilir Meta, kryetarin e Kuvendit Gramoz Rucci apo kreun e PD Lulzim Bashën.