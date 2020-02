Kishin kërkuar azil, riatdhesohen 40 shqiptarë nga Franca dhe Belgjika

40 shtetas shqiptarë janë riatdhesuar nga Franca dhe Belgjika, duke e çuar kështu në 808 numrin e personave të riatdhesur prej janarit të 2020.

Patrulla e Policisë Kufitare, në bashkëpunim me Frontex-in dhe Zyrën Franceze për Emigracionin (O.F.I.I.), me anë të një fluturimi me charter, të nisur nga Lille, Francë, u riatdhesuan 40 shtetas shqiptarë mesditën e sotme, nga të cilët, 34 nga Franca dhe 6 nga Belgjika.

Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit apelojnë edhe një herë për të gjithë ata shtetas që udhëtojnë në hapësirën Schengen që të mos bëjnë asnjë përpjekje për të aplikuar për azil në Francë apo në çdo shtet tjetër të BE-së dhe të mos bëjnë asnjë shpenzim duke paguar ata që duan të përfitojnë duke i mashtruar se do t’u sigurojnë azil, pasi rezultati në të dyja rastet do të jetë negativ.