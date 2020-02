Mjekët dhe infermierët e QSUT nuk marrin rrogat: Shteti po tallet

Mjekët dhe infermierët e QSUT nuk kanë marrë ende pagat. Ndonëse data është 11 shkurt, burime për Gazeta Shqiptare bëjnë me dije se rrogat ende nuk janë hedhur. Stafi i QSUT, pa dashur të prononcohet i ka thënë Gazeta Shqiptare se ka sanitare dhe infermiere që ushqejnë fëmijët me atë pagë dhe shteti akoma vazhdon tallet me këta profesionistë. Ndërkohë vazhdon heshtja e personelit në QSUT për shkak të frikës pasi u bëjnë presion me vendin e punës.