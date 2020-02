“Na vënë armën në kokë dhe shkelmin në stomak”, shqiptari telefonon në emisionin live nga burgu: E kanë drejtpërsëdrejti me ne shqiptarët

Një shtetas shqiptar, i cili është në një ndër burgjet e sigurisë së lartë në Greqi, ka folur ditën e sotme në emision “Shqipëria live” dhe ka rrëfyer se në burgjet greke ka dhunë, e racizëm ndaj shqiptarëve.

I bugosuri, i cili nuk ka dashur të identifikohet tha se është dënuar për një grabitje. Ai theksoi se është i bindur nga rastet që ka parë me sytë e tij në burgun ku ndodhet, se dhe rasti i të riut Mentor Rexha nga Shkodra në burgun francez është vrasje jo vetëvrasje.

I riu ka kontribuar me një shumë simbolike për kthimin e trupit të Rexhës në atdhe, pasi u prek nga familja e viktimës, të cilët i ka parë në një kronikë televizive.

Prej sa kohësh në burg?

Kam 12 vjet në burg

Për cfarë jeni dënuar?

Për një grabitje

Si trajtoheni atje?

Varet si sillesh në përgjithësi, sipas rrethanave. Në probleme e paguan.

Ka raste që ju keqtrajtojnë?

Unë personalisht kam shenja në trup, ata me maska me elektroshok e me të gjitha.

Edhe kur silleni mirë?

Ishte një rast kohët e fundit në burgun e sigurisë së lartë, ndodhi dicka, e paguam të gjithë, erdhën e na vunë armën në kokë brenda në qeli, që nuk lejohet që jemi në burg e të vijë të na vejë armën në kokë e të na vënë shkelmën në stomak. Edhe Mentor Rexhën e kanë vrarë jam i bindur se i bëjnë këto gjëra.

Pashë nënën e atij të shkretit dhe më erdhi keq se edhe unë njeri me ndienja jam.

Ju keni dhënë një kontribut për familjen e Mentorit?

Nuk është nevoja ta themi prap. Unë po them që e kanë drejtpërsëdrejti me ne shqiptarët.