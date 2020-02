Video/ Nuk pranon të ulet në karrocë, edukatorja përdor dhunë ndaj fëmijës

Pershendetje te gjitheve! Doja t'ju informoja për abuzimin e fëmijëve në kopshtin e fëmijëve "Kembrixh", nëse dikush ka dërguar ose po mendonte të dërgonte fëmijët e tyre atje. Më poshtë video është se fëmija im është rrahur nga dado, sepse ai nuk dëshiron të ulet në karrocë.Ju lutem ndajeni këtë video, në mënyrë që njerëzit të jenë të vetëdijshëm për atë që ndodh atje !!!Emri i personit në fjalë është Teuta Gashi. Hello everyone! I wanted to inform you about child abuse in the "Cambridge kids" kindergarten, if anybody has sent or was thinking about sending their kids there. Below video is of my child being beaten by the nanny, because he does not want to sit in the trolley. Kindly share this video, so people are aware of what happens there!!!The name of the person in question is Teuta Gashi.

Publiée par Nai La sur Mardi 11 février 2020