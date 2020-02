10 vjetori/ Tirana më 1848

Me rastin e 100-vjetorit të Tiranës si kryeqytet (shpallja do vinte disa vjet më pas), arkitekti Artan Shkreli ka postuar imazhin më të parë të saj të realizuar ndonjëherë – në Shtator 1848, nga Eduard Lear. “Kjo është pamja e pare e qytetit, shtrire krejt në fushën e Tiranës, që ju shpalos eksploratorit anglez, kur po zbriste nga ‘The Pass of Tyrana’ (Qafe Krraba) siç e quan ai”, – vë në dukje Shkreli.