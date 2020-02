Albin Kurti dhe kabineti i ri qeveritar i Kosovës ka vendosur uljen e pagave për kryeministrin dhe ministrat.Ishte Haradinaj i cili me një vendim të 2017 rriti rrogat e kabintetit qeveritar, por Kurti tashmë me vendimin e ri do të marrë 1500 euro.

Nëse do të vijonte me rrogën e Haradinajt ai do të merrte 2950 euro por me vendim qeverie e ka përgjysmuar me minus 1450 euro.