Emrat/ Të shtëna me armë zjarri në Shkodër, arrestohen 2 persona

Disa të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar mesditën e sotme, në Shkodër.

Autorët të cilët u larguan menjëherë nga vendi i ngjarjes, ranë në prangat e policisë mbrëmjen e sotme. Raportohet se bëhet fjalë për shtetasit Taulant Ahmeti, Gledis Ustabeqiri, 26 vjeç, Hygert Muçaj, 32 vjeç.

Bëhet me dije se Ustabeqiri dhe Muçaj ishin në të njëjtën makinë ndërsa janë konfliktuar me Ahmetin. Ata kanë qëlluar në ajër me pistoletë për të trembur këtë të fundit dhe më pas janë larguar nga vendi i ngjarjes.