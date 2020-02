“Krimi mjedisor e siguria mjedisore”, Klosi: Bashkitë, përgjegjëse për lumenjtë

Voltiza Duro – Hedhja e mbetjeve pranë lumenjve nga pushteti vendor ishte një nga shqetësimet e ngritura në konferencën e pestë ndërkombëtare shkencore “Krimi Mjedisor, Siguria Mjedisore dhe Siguria Kombëtare”. Akademia e Sigurisë, në bashkëpunim të ngushtë me prezencën e OSBE-së në Shqipëri dhe Bashkinë e Tiranës, organizoi këtë konferencë, me synim evidentimin e problematikave që lidhen me mjedisin si dhe propozimin e masave që duhen marrë për të mbrojtur sa të mundemi mjedisin ku jetojmë. Të pranishëm në këtë konferencë ishin edhe ministri i Mjedisit e Turizmit, Blendi Klosi; zv.ministrja e Brendshme, Romina Kuko, si dhe zëvendëskryetari i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Robert Wilton. Fjalën përshëndetëse për hapjen e konferencës e mbajti rektori i Akademisë së Sigurisë, Bilbil Memaj.

Ndërkohë, në fjalën e tij ministri i Mjedisit e Turizmit, Blendi Klosi, tha se hedhja e mbetjeve pranë lumenjve nga pushteti vendor quhet krim mjedisor dhe për pasojë, çdo bashki duhet të marrë përgjegjësitë e veta. “Bashkitë vazhdojnë në mënyrë të papërgjegjshme të hedhin mbetjet pranë lumit dhe sa herë ka shi, të gjitha mbetjet pranë trajtohen, ky është krim mjedisor dhe Kodi Penal e dënon nga 1 deri në 7 vjet. A dënohet sot njeri? Jo! Por nuk duhet pritur një kompetencë. Lufta kundër krimit mjedisor kërkon bashkëpunimin e të gjithë aktorëve, shtetërorë dhe joshtetërorë, si dhe ndërveprimin mes tyre në mënyrë të sinkronizuar”, – theksoi Klosi në fjalën e tij. Më tej, ky i fundit shtoi se Ministria e Turizmit e Mjedisit i ka marrë të gjitha masat për të luftuar krimin mjedisor dhe shtoi se dy nga pikat më të rëndësishme të mjedisit në Shqipëri janë të mbrojtura. “Dy nga pikat më historike dhe pikat më të rëndësishme të mjedisit, por edhe të trashëgimisë sonë historike dhe natyrore, mali i Krujës dhe mali i Tomorit janë zona të qeta nga pikëpamja mjedisore. Kur e filluam këtë punë një vit më parë, shumë pak ishin skeptikë. Ne si Ministri e Turizmit e Mjedisit kemi ndërmarrë tashmë nismat tona së bashku me partnerët tanë për ta luftuar krimin mjedisor. Po i kalojmë një sërë kompetencash edhe Policisë së Shtetit për çështjet e krimit mjedisor, prandaj krimi mjedisor do të jetë tashmë një realitet në vendin tonë dhe do të ndëshkohet ashtu siç duhet”, – tha ministri.

Masat ndëshkuese

Për krimin mjedisor në Shqipëri, zv.ministrja e Brendshme, Romina Kuko paralajmëroi përshkallëzimin e masave ndëshkuese. “Roli i prefektit të qarkut është mjaft i rëndësishëm dhe gjithnjë e më i rëndësishëm. Ai mund të shërbejë si një hallkë kyçe në ekzekutimin e shpejtë të masave mbrojtëse apo parandaluese në mjedis. Siguria mjedisore duhet të jetë në top-listën e prioriteteve të zyrtarëve vendorë, qoftë të zgjedhur apo të emëruar. Rritja e masës së ndëshkimit mund të jetë një masë tjetër që i shërben kësaj kauze ndaj shohim si të mundshme dhe me interes forcimin dhe përshkallëzimin e masave ndëshkuese për të gjithë autorët që kryejnë vepra penale të parashikuara si krim mjedisor”, – u shpreh zv.ministrja e Brendshme gjatë konferencës. Sakaq, sipas drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, policia ka arrestuar shumë persona për krimet ndaj mjedisit. “Policia e Shtetit në përmbushje të prioriteteve të qeverisë për parandalimin e krimeve mjedisore, vitet e fundit ka intensifikuar veprimet duke parandaluar ndërtimet pa leje, shkatërruar furrat e gëlqeres, prerjen e paligjshme të pyjeve, gërryerjen e lumenjve dhe ndotjen e tyre, djegien e pyjeve dhe kullotave. Në të gjithë vendin janë qindra shtetas të arrestuar dhe proceduar”, – bëri me dije Veliu.

Mbështetja nga OSBE-ja

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri mbështet zhvillimin e konferencave ndërkombëtare mbi krimin mjedisor dhe sigurinë mjedisorë. Robert Wilton thotë se qeveria duhet të marrë masa për shkatërrimin që i bëhet mjedisit. “OSBE-ja është krenare që mbështet këto projekte si dhe platformat e tjera që bëjnë bashkë aktorë të rëndësishëm nga qeverisja vendore dhe qendrore, partnerë ndërkombëtarë, organe ligjzbatuese, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe studiues akademikë me synim shqyrtimin e shtrirjes së natyrës specifike të krimeve mjedisore dhe masat që duhen marrë për t’u bërë ballë atyre”, – tha Wilton. Prezenca e OSBE-së në Shqipëri i ka mbështetur autoritetet shqiptare në shtimin e kapaciteteve për përmirësimin e njohjes së krijimit mjedisor që prej vitit 2015-të, duke futur gjithashtu një qasje ndër institucionale në trajtimin e çështjeve të lidhura me krimin mjedisor në një mënyrë konsekuente, shumëdisiplinore dhe ndër sektoriale. Gjatë vitit që sapo ka nisur, angazhimi vijues i Prezencës në këtë fushë do të përqendrohet kryesisht në shtimin e kapaciteteve dhe të bashkërendimit mes organeve ligjzbatuese për parandalimin dhe ndjekjen penale të krimeve mjedisore.

Bashkëpunimi me universitetet

Pjesë e kërkimit shkencor të thelluar me temë “Krimi Mjedisor, Siguria Mjedisore dhe Siguria Kombëtare” ishte edhe universiteti “Luarasi”. Xhavit Shala, pedagog në Akademinë e Sigurisë dhe në universitetin “Luarasi” tha se mosfunksionimi polici-prokurori-gjykatë duhet të shikohet nga shteti. “Janë bërë hapa të mëdha vitet e fundit janë bërë ndërhyrje në ligj në Kodin Penal. Nëse numri i veprave penale është reduktuar, tashmë janë konceptuar çka do të thotë këto ndryshime janë bërë verën e këtij viti, por do kërkohet të informohet opinioni të njihet me to dhe të rritet forca goditëse për autorët e veprave penale. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi praktika e deritanishme e mosfunksionimit të zinxhirit polici-prokurori-gjykatë duhet të korrigjohet. Secili institucion duhet të marrë përgjegjësitë për luftën kundër krimit në Shqipëri. Qëllimi i konferencës ishte që të sillte krimet mjedisore në qendër të vëmendjes duke rritur ndërgjegjësimin për të”, – tha Shala.

Blendi Klosi

Përgjegjësit

Romina Kuko

Ndëshkimet

Robert Wilton

Suporti nga OSBE-ja

Xhavit Shala

Korrigjimet

