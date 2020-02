Rriten temperaturat/ Pranverë në vendin tonë, ja si do të jetë moti

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga masa ajri të ngrohta mesdhetare relativisht të paqëndrueshme të cilat po japin impakt në territorin e Shqipërisë duke sjellë temperatura që i përkasin pranverës.

E mërkurë, 12 shkurt 2020

Sot moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare të pasuara nga rreshje shiu të pakta në zonën Veriperëndimore.

Era do të jetë me drejtim Verierëndim (NË) me shpejtësi 10-20 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 1,5-2,0 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë pa ndryshime të ndjeshme.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 5/13°C

Zonat e ulëta 10/19°C

Zonat bregdetare 11/19°C

Kosova për sot: Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare të pasuara nga rreshje shiu dhe bore të izoluara. Temperaturat do të regjistrojnë vlera nga 1°C në mëngjes, ndërsa mesdita deri në 8°C gradë Celcius.

E enjte, 13 shkurt 2020

Nesër moti do të jetë me vranësira diell dhe vranësira mesatare në zonat malore. Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SË) me shpejtësi 8-12 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 1,0-1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rënie.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore -2/13°C

Zonat e ulëta 7/18°C

Zonat bregdetare 8/18°C

