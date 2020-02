Sali Berisha flet me emra: Po përgatiten fidanishtet e hashashit, ja kush nuk preket nga policia

Ish-kryeministri Sali Berisha ne vijim te denoncimeve per shoë e propagande te saponisur ne kuader te paketes anti-KÇK, shkruan sot se “OFL po merret me makinat e zhdoganuara te regjistruara e me dokumente te rregullta”. Duke postuar mesazhin e qytetarit dixhital, ai nxjerr disa emra zyrtaresh per te cilen thekson se nuk u preken makinat me urdher.

“OFL ka amistuar te gjithe kontigjentin kriminal te grupeve qe financuan dhe tregetuan mbjelljen e hashashit ne rrethin ose ne territorin e bashkise kruje nga viti 2013 e deri ne 2019 se tani po pergatiten fidanishtet”- thuhet ne mesazhin e publikuar nga Berisha.

Postimi i Berishës

Denoncon operacionin forca e krimit te KÇK per mbrojtjen e krimineleve e trafikanteve te droges!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital! sb

prsh z Berisha ju lutem denoncojeni kete problem. Sot rastesisht nje inspektor krimesh ne f kruje qe per arsye sigurie sdua tia them emrin me tha. OFL ngjan si nje strukrure kriminale ose bande qe ka mbeshtetje vetem kryeministrin dhe opsionin e tij qe tejkalon cdo institucion tjeter. prsh tha ai OFL ka amistuar te gjithe kontigjentin kriminal te grupeve qe financuan dhe tregetuan mbjelljen e hashashit ne rrethin ose ne territorin e bashkise kruje nga viti 2013 e deri ne 2019 se tani po pergatiten fidanishtet. OFL po merret me makinat e zhdoganuara te regjistruara e me dokumente te rregullta kurse makinat e policit Betim rryci . ilir bushit .ilirjan sales. fatmir durmes .rexhep rrajes ramazan reajes edmond kadiu pellumb stafukes . bilbil maja.et nuk preken nga policia dhe hetimet gjithmon kane deshtuar. OFL po amiston fajdexhijt qe prodhojn krim.