Tirana 100-vjet kryeqytet, festa e “ditëlindjes” me këngë, fishekzjarrë dhe batuta politikanësh

RAMA: 40 APLIKIME EUROPIANE PER TE ARDHUR KETU

Kryeministri Edi Rama ka mbajtur një fjalë përshëndetëse në aktivitetin e organizuar për 100-vjetorin e shpalljes së Tiranës kryeqytet. Shefi i maxhorancës e nisi duke treguar një bisedë me ish-shefen e diplomacisë europiane se si për vendin e ambasadorit të BE në Tiranë aplikuan 40 kandidatë dhe theksoi se është një qytet ku gjithmonë duan të kthehen.

“Nuk e mbaj mend saktësisht vitin por mbaj mend që ishte i hapur vendi i punës për ambasadorin e BE-së dhe rastësisht kam takuar shefen e atëhershme të diplomacisë europiane që më tha ‘çfarë ndodh me Shqipërinë’? S’e kuptova pyetjen, tha ‘kemi disa vende për ambasadorë dhe kemi hapur aplikimet. Për vendet e BE-së ka një mesatare të zakonshme 9-10 aplikime, për vendin në Tiranë janë 41 aplikantë. Çfarë është ai vend, pse duan të vijnë në Tiranë’? ‘Përveç kësaj’ tha, ‘ka ambasadorë aktualë që janë ambasadorë ose që janë në pozicione të mëdha në ambasada nëpër botë që kanë qenë në Tiranë dhe duan të kthehen në Tiranë’. I thashë kush janë, më tha ‘nuk mund ta them dot’. Mora vesh që njëri ishte sekretar i parë në një nga ambasadat më të mëdha të botës. I çova e-mail dhe e pyeta a është e vërtetë që ke aplikuar të kthehesh në Tiranë? Dhe më shkroi, ‘po e vërtetë është, po ke qenë në Tiranë s’ka kontinent që ta mbush syrin’.

E marr me mend se çfarë mund të jenë në këtë moment duke menduar dhe cilat faqe të librit të shtëpisë janë duke më sharë ata që ndoshta po më ndjekin dhe që thonë çdo ditë e çdo natë këtu është ferr e këtu nuk jetohet. Por e vërteta është që ky është një qytet që unë në vetë të parë e kam provuar që në sytë e atyre që vijnë është një vend ku duan gjithmonë të kthehen. Edhe gjithë Shqipëria po ashtu, por po flasim për Tiranën. Mbase këta që vijnë nga BE-ja janë të lodhur me shumë rregull e me shumë disiplinë, me shumë standarde e shumë monotoni. Mbase ata që vijnë nga Amerika janë të lumtur sepse këtu ndihen njësoj si Papa kur shkon në Argjentinë. Mbase të tjerët që vijnë mendojnë që vijnë në mes të Europës pa pritur të gjejnë gjëra që Europa nuk i ka dhe iu kujtojnë vendet e tyre. Është një qytet që 100-vjet më parë ishte shumë i vogël dhe në shekullin e 19 kishte vetëm 10 mijë banorë.

BIRRA TIRANA

Tirana ka festuar dje 100-vjetorin e shpalljes kryeqytet të Shqipërisë me muzikë e me pijen simbol Birra Tirana. Sheshi “Nënë Tereza” është mbushur nga qytetarët që megjithëse jemi ende në dimër, kanë gjetur kënaqësinë tek Birra Tirana.

BASHA: TIRANA, ZEMREKU I KOMBIT

Tirana numëron 100-vjet nga shpallja kryeqytet i Shqipërisë.

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha i ka dedikuar kësaj ngjarjeje një postim në ‘Facebook’.

Ai falënderon qytetarët autoktonë të Tiranës si dhe kujton se kryeqyteti ka qenë qendra e shqiptarëve ku kanë kërkuar një jetë më të mirë.

“Kryeqendra e shqiptarëve kremton 100 vjetorin e saj si kryeqytet. Në këtë ditë historike, mirënjohja e parë me përulësi i takon komunitetit autokton të Tiranës që me shpirtgjerësi të pashembullt dhe me qytetari legjendare, mundësoi që ky qytet të rritet, të zhvillohet dhe të kthehet në vatër të të gjithë shqiptarëve, të rinisë dhe shpresave të gjithë kombit.

Tirana mbajti mbi supet e saj pesha të rënda në kohë të vështira. Familjet e mëdha të Tiranës hapën dyert dhe zemrat për shumë prej shqiptarëve të dëbuar nga trojet stërgyshërore, dhe për këdo që kërkoi dhe gjeti shanset për një jetë më të mirë pas rrëzimit të regjimit komunist.

Qendra ekonomike, kulturore dhe shoqërore e Shqipërisë, mbetet zemreku i kombit ku ngërthehet shpresa dhe besimi i shqiptarëve për një të nesërme më të mirë. Zoti e bekoftë Tiranën, Shqipërinë dhe shqiptarët!”,-shkruan Basha.

Ai shërbeu në krye të Bashkisë së Tiranës nga viti 2011 deri në vitin 2015 duke pasuar kryeministrin aktual Edi Rama. Basha nuk rikandidoi për një mandat të dytë për detyrën e kryebashkiakut.

META: TIRANA, METROPOL AMBICIOZ

Presidenti i Republikës Ilir Meta, i ftuar në eventin e 100-vjetorit të Tiranës kryeqytet, deklaroi se qyteti është një metropol ambicioz.

Meta tha se Tirana është një kryeqytet, i cili ka pësuar ndryshime të mëdha për mirë.

“Kanë kaluar 100 vjet që kur Tirana u caktua kryeqytet. Vendimi që Tirana të bëhet kryeqytet në Kongresin e Lushnjës është për t’u përshëndetur. Me këtë rast, dua të falënderoj të gjithë tiranasit, që pritën të gjithë, për ta kthyer Tiranën në kryeqytet të të gjithë shqiptarëve, nga mbarë vendi. Tirana ia ka dalë të jetë qyteti kryesor në vend, politik, social dhe sportiv në vend. Tirana është qyteti që ka pësuar më shumë transformim se të gjitha qytetet në vend, duke hedhur shtat mbi qytetarinë dhe traditën tiranase. Tirana është një metropol ambicioz”,-tha Meta.

Ilir Meta shtoi se brezi i ri duhet të jetë krenar për Tiranën dhe kulturën e traditën tiranase.

“Tirana është lokomotiva e udhëheqjes drejt përmirësimit të demokracisë, drejt integrimit europian dhe aleancës euro-atlantike. Edhe shoqata “Tirana intelectuallum” ka përcjellë urimet për këtë 100-vjetor. Dua të përmend disa figura të rëndësishme të Tiranës. Ata meritojnë gjithë respektin tonë”,-deklaroi Meta.