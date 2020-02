Era dixhitale, “Luarasi” pjesë e “Nackathoni”-t të parë në Shqipëri

Voltiza Duro – Skuadra e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit në universitetin “Luarasi” mori pjesë në “Hackathonin” e parë shqiptar. Universitete të ndryshme publike e private në vend përgatitën projekte mbi tematikën: “How To Make Tirana The European Hotspot For Digital Nomads” – “EU for Innovation”. Ekipi përbëhej nga dy pedagogët Florenc Hidri e Afrim Osmani si dhe nga tre studentet Joana Osmenaj, Ergion Kopani dhe Tea Gjata. Prezantimi i temës “Nomadët 360” të punuar nga “Luarasi” solli një risi të re, me synim qasjen gjithnjë e më shumë pranë zhvillimeve teknologjike. Në fund të gjithë prezantimeve, skuadra e universitetit “Luarasi” u pajis me një certifikatë pjesëmarrjeje.

Ideimi i projektit

Krijimi i një komuniteti dixhital dhe ndërkombëtarizimi janë objektivat kryesore të projektit të “Luarasi”. Por si lindi ideja e realizimit të këtij projekti? Pedagogu Florenc Hidri tregon se është bërë një punë intensive për një kohë shumë të shkurtër. “Ky ishte ‘Hackathon’-i i parë që u zhvillua në Shqipëri, ku ‘Luarasi’ u prezantua denjësisht nga dy pedagogë dhe nga 3 studentë. Ishte një ide inovative, e cila ndryshe nga idetë e tjera, fillon me qytetin e Tiranës dhe bëhet më tej ndërkombëtare për brenda 2-3 vitesh. Studentët pjesëmarrës janë të nivelit të studimit bachelor dhe master dhe kjo ishte dhe risi, sepse ishte gërshetim i cikleve të studimit. Studentët dhanë maksimumin brenda një kohe shumë të shkurtër dhe idenë e kthyen në pilotim që kishte premisa për t’u zhvilluar më tej”, -tha pedagogu Hidri.

Sfidat dixhitale

Risia e këtij projekti ishte bashkëpunimi në grup i studentëve që vijnë nga cikle të ndryshme studimi bachelor dhe master. Pedagogu i “Luarasit”, Afrim Osmani tha se është e rëndësishme qasja ndaj dixhitalizimit. “Prezantimi kishte të bënte me erën dixhitale, pra për të bërë Tiranën një ‘hotspot’ dixhital, në mënyrë për të qenë sa më afër zhvillimeve teknologjike dhe për të krijuar komunitete dixhitale. ‘Luarasi’ u paraqit me një projekt jashtëzakonisht të veçantë, pra u quajt ‘Nomadi dixhital’ dhe kishte të bënte me një komunitet që bashkëpunon me njëri-tjetrin dhe janë njëkohësisht edhe ofrues të shërbimeve, por edhe vetë nomadët, të cilët lidhen nëpërmjet një monedhe dixhitale, e cila u quajt “Nomad Currency”. Gjithashtu, u shpjegua edhe pjesa se si do të funksionojë kjo lloj monedhe po gjithmonë në kuadrin e bashkëpunimit të serviseve të nomadëve. Nomadët janë persona që po shtohen gjithmonë e më shumë, sepse po shtohen edhe ata që sot në botë quhen ‘freelancer’, që janë njerëz që punojnë vetë, që sipërmerren vetë dhe që krijojnë kohën e tyre të lirë. Ne në Shqipëri i njohim si ata njerëzit që duan të vijnë këtu, të krijojnë komunitetet e tyre, të marrin shërbime dhe të gjitha këto i mundëson era dixhitale. Në këtë frymë ne paraqitëm projektin tonë me studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit, ku unë së bashku me profesor Florencin dhe 3 studentë ishim pjesë e një projekti që prezantuam mes shumë universiteteve të tjera”, – bëri me dije Osmani. Më tej ky i fundit shtoi se komunikimi dixhital është pjesë e jetës dhe një sfidë më vetë për të ecur paralel me të. “Kjo tashmë është një sfidë reale me anë të së cilës patjetër duhet të ecim me teknologjitë dhe era dixhitale është një mënyrë komunikimi tashmë. Pra, komunikimi dixhital është pjesë e jetës tashmë, jo vetëm pjesë e bizneseve dhe komuniteteve, por pjesë e realitetit të përditshëm”, – nënvizoi në fjalën e tij pedagogu i “Luarasi”.

Projektet e ardhshme

Zv.rektorja e universitetit “Luarasi”, Anni Dasho Sharko, u shpreh e kënaqur për idenë interesante të propozuar nga studentët dhe shtoi se në “Hackathonin” e dytë dhe të tretë, “Luarasi” do të vijë me ide edhe më inovatore. “Për mua është një kënaqësi që ekipi që dizenjuam që në fillim mori pjesë në një eksperiencë të tillë, eksperiencë e cila nuk ishte provuar më parë nga një ekip i studentëve të Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. Tema ishte shumë specifike dhe e këndshme, propozimi nga ekipi më pëlqeu shumë dhe këtë e kemi parë dhe diskutuar në mënyrë që të sillnim idenë më të mirë. Urojmë që në ‘Nackathonin’ e dytë dhe të tretë, të kemi ide akoma dhe më të mira dhe të shtojmë numrin e studentëve, të cilët do të jenë prezentë si ekipe dhe do të përfaqësojnë universitetin “Luarasi”, – tha Sharko.