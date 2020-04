400 mijë lekë për ata që kanë humbur punën, po kaq edhe për punëtorët e turizmit/ Rama prezanton paketën ekonomike: Ja si do bëhet ndarja

Kryeministri Edi Rama prezantoi paketën e re ekonomike, që do iu vijë në ndihmë të gjithë atyre bizneseve dhe punonjësve, që nuk përfituan nga paketa e parë, që po janë goditur nga situata e krijuar nga koronavirusi.

Kryeministri Rama tha se ka vënë në dispozicion 70 milionë dollar për 176 mijë punonjës nga turizmi, biznesi i madh dhe biznesi i vogël.

Në komunikimin live në “Facebook”, kreu i qeverisë deklaroi se për 100 mijë punonjësit e biznesit të vogël janë vënë në dispozicion 40 milionë dollar, ku çdo individë do të marrë 400 mijë lekë.

“Është pagesë e vetme dhe përmbledh disa kategori: 10 mijë punonjës turizmi, 66 mijë punonjës që janë larguar pezulluar nga biznesi i madh, 100 mijë punonjës në bizneset e vogla që kanë punuar me xhiro minimale për shkak të goditjes indirekte dhe nuk përfituan nga paketa e parë.

Për kategorinë e 100 mijë qytetarëve ne vëmë në dispozicion 40 milionë dollar dhe cdo individi në këtë kategori do t’i japim 400 mijë lekë. Po kështu për punonjësit që kanë humbur punën, do vëmë në dispoziocion 26 milionë dollar, ku do marrin nga 400 mijë lekë.

Në listën e individëve që do të ndihmohen janë dhe 10 mijë punonjës në sektorin e turzmit, që do të marrin 400 mijë lekë, për këto japim 4 milionë dollarë të tjera.

Në total 70 milionë dollar. Është një shumë e konsiderueshme, e cila iu shkon të gjithë atyre që e kanë të nevojshme sot të ndjehen të mbështetur”, deklaroi Rama.

Kryeministri Rama tha se pjesë e paketës së re ekonomike ne kushtet e COVID 19, do të jenë edhe 100 mijë punonjës të turizmit, të cilët do të marrin 400 mijë lekë shpërblim.

“Per turizmin, fasonët dhe bizneset prodhuese ka një menkanizëm që krijon kapital të mjaftueshëm për këta sektorë, 10 mijë punonjës në turizëm do të marrin 400 mijë lekë”,- tha Rama.

Po ashtu ai tha se turizmi, bizneset fasone dhe ato prodhuese do të mund të përfitojnë nga një garanci e re sovrane prej 150 milionë dollarësh si edhe do të mund të shtyjnë afatin e pagesës së tatim-fitimit deri pas 31 dhjetorit.

“Instrument i ri financiar për turizmin, fasonët dhe bizneset prodhuese është një tjetër garanci sovrane 150 milionë dollarë që do të vihet në dispozicion, por do të ketë një ndarje risku mes qeverisë dhe bankave. Nga ana tjetër duke u kthyer tek instrumenti i garancisë gjithmonë duke parë dinamikën, duke përcaktuar qëndrueshmërinë, pra ne kemi vendosur që qeveria të marrë përsipër koston e interest për kreditë, të gjitha sipërmarrjet pagesat e kësteve të tatim fitimit do të mund t’i bëjnë pas 30 shtatorit, ndërsa turizmi, fasonët dhe bizneset prodhuese do të kenë një shtyrje pas 31 dhjetorit. Kjo paketë miratohet në 48 orët në vijim. Shumat përkatëse do të lëvrohen në 20 prill”,- tha ai.