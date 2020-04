“Janë ca fëmijë që s’ja vlen…”, Noizy ‘ndez’ sherrin me Stresin dhe Feron: Le të vdesin në heshtje…

Duket se kjo kohë ka ndezur një ‘sherr’ virtual mes reperëve shqiptarë. Ka qenë Fero ai që i ka hedhur benzinë zjarrit, duke i bërë disa diss-e me radhë, reperit Noizy.

Me këngën “1 e keni” reperi me origjinë nga Kosova i bënte një diss të drejtpërdrejtë Noizyt, duke përmendur bashkëpunimin e tij me motrat Mustafa.

Siç dihet, Stresi është në një konkurencë të hapur me Noizyn, dhe nuk ka nguruar të bëjë disa postime, ditë më parë, ku thumbonte kolegun e tij.

Megjithatë në përgjigje të këtyre thumbave, Noizy ka ardhur me një postim të drejtpërdrejtë, duke mos u rezervuar. Ai i ka quajtur fëmijë dhe të pavlerë për të merituar një diss.