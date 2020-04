Këngëtari i njohur dhuron 5 mijë euro fondit të shtetit për luftën ndaj COVID-19

Këngëtari i njohur Labinot Tahiri është një ndër persona që ka dhuruar para për fondin e shtetit për të ndihmuar në luftën ndaj koronavirusit në Kosovë.

Këngëtari ka mbështetur iniciativën e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti për mbledhjen e donacioneve për të luftuar përhapjen e COVID-19, dhe nëpërmjet një postimi në ‘Instagram’ tregon se ka dhuruar 5 mijë euro.

“Mirëmengjesi të dashur njerëz!Ne i dhurojmë 5000 € për fondin e shtetit dhe e pêrkrahim iniciativen e Kryeministrit Albin Kurti! Në humanizëm më ka ngritur populli, jo politikanët apo politika! Sa i përket ndihmës së shtetit sipas kêrkesës së kryeministrit Kurti, që Diaspora ta ndihmojë Kosovën me donacione gjatë kësaj kohe sikurse ka ndihmuar shumë herë!Ne e përkrahim Z Kurtin që ka ndërrmar këtë iniciativê dhe do ti dhurojmë 5000 € për fondin e shtetit tim-tonë për këtë sfidë kombëtare! I nderuar z Kryeministêr, sot ose nesër i hedhim paratë tona si Fondacion “Labinot Tahiri”Qytetarë të dashur Zoti ju ruajt gjithmonë edhe sot me këtë sfidë të madhe! SHTETI DHE KOMBI MBI TË GJITHA. Me dashuri dhe shërbim për vendin , Labinot Tahiri Ferizaj Kosovë e Shqipërisë”, u shpreh në postimin ku shihet së bashku me Kurtin.