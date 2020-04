Ish-banori i Big Brother shërohet nga Koronavirus: Do i bashkangjitem grupit të vullnetarëve

Duket se Koronavirusin e ka kaluar edhe një ish-banori i “Big Brother” Petrit Bylykbashi. Në rrjetet sociale ai ka shpërndarë një postim ku shprehet se tashmë e ka mundur sëmundjen, por ka bërë edhe një shpjegim të simptomave që ka patur.

“U shërova. Sot, 18 ditë mbas rezultatit pozitiv të COVID-19, 24 ditë mbas shfaqjes te simptomave dhe 38 ditë nga koha kur dyshohet se jam infektuar, rezultova për herë të dytë rresht (në ditë të ndryshme) negativ në testin COVID-19, konsiderohem i shëruar total. Sipas rekomandimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, unë do rri edhe për 14 ditë të tjera i vetëizoluar, e pastaj do i kthehem ‘normalitetit’ dhe do i bashkangjitem grupit të vullnetarëve në Konviktet e Prishtinës”.