250 dizifektues, 180 maska, Aloe Vera/ Nesër seance plenare, Kuvendi hap tenderin për mjete mbrojtëse

Do të mbahet nesër séance plenare e rradhës. Me masa të rrepta, deputetët do të mblidhen për të diskutuar ligjet që presin të miratohen. Ashtu si është bërë publike më parë, në derën e Kuvendit do të jenë mjekë që do ti matin temperaturën deputetëve, të cilët do të jenë të ulur edhe në distancë.

Ndërkaq ditën e sotme, Kuvendi ka hapur tenderin që do të zgjasë vetëm dy orë për tu pajisur me masa mbrojtëse për seancën plenare. Ndër të tjera në document thuhet se kërkohen Xhel dizinfektues, 250 copë, 180 maska, Aloe Vera dhe mjete të tjera mbrojtëse.