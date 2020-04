Konfirmohet një tjetër rast pozitiv me COVID-19, arrin në 18 numri i të prekurve në total në Korçë

Një rast tjetër me koronavirus është konfirmuar në Korçë.

Burime për gazetaren Lorena Kodra raportojnë se bëhet fjalë për një paciente femër, kontakt i afërt me personat e parë të prekur me COVID-19 në qytetin e Korçës. Pacientja ka shfaqur simptoma të virusit ditë me parë dhe pasi i është nënshtruar testit, ka rezultuar pozitive.

Mësohet se gjendja e saj është e stabilizuar, ndërsa vetëm ditën e djeshme është paraqitur në spital.

Ky rast çon numrin e të prekurve me COVID-19 në qytetin e Korçës në 18 raste, ndërsa lajm i mire është se 16 prej tyre janë shëruar.