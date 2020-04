Laboratori i tmerrit/ Shkencëtarët në Wuhan injektonin viruse në trurin e minjve të gjallë dhe u jepnin goditje elektrike për të…

Një laborator në Wuhan, i lidhur me shpërthimin e koronavirusit, mori pjesë në një eksperiment ku viruset injektoheshin në trurin e minjve të gjallë, sipas zbulimit në “The Sun Online”.

Kafshët iu nënshtruan tronditjeve elektrike, zhurmave të larta dhe duke kufizimeve të implantuara në mënyrë kirurgjikale në kokë. Detaje të eksperimentit tronditës, i cili ishte krijuar për të ndihmuar shkencëtarët të kuptojnë më mirë frikën, u zbuluan pasi laboratori përballet me pyetje mbi shpërthimin e koronavirusit.

Instituti i Teknologjisë Wuhan ka qenë i lidhur me pandeminë, pasi shërbimet britanike të sigurisë ngritën dyshimet se burim i virusit në Kinë mund të ishte një rrjedhje e mundshme laboratori.

WIV është një nga dy laboratorët në qytetin kinez – së bashku me Qendrën Wuhan për Kontrollin e Sëmundjeve – dhe është vetëm dhjetë milje nga tregu, ku besohet se ka origjinën shpërthimi.

Eksperimenteve në trurin e minjve iu dhanë 3.4 milionë dollarë fonde nga Qeveria e SHBA, siç u zbulua nga grupi i mbikëqyrësve me qendër në Uashington, “White Coat Waste Project”.

Fondet iu dorëzuan WIV dhe institucioneve të tjera që morën pjesë në test nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë (NIH).

Një shtesë prej 3,7 milionë dollarësh ishte dorëzuar nga SHBA për kërkime mbi lakuriqët dhe koronaviruset.

Shpresohej që studimi të lejonte njerëzit të kontrollojnë më mirë frikën e tyre – përfshirë fobitë, ankthin dhe PTSD-në.

WIV është i bazuar në një laborator 37 milionë eurosh, i cili është lokacioni më i përparuar i këtij lloji në Kinën kontinentale.

Laboratori ka nivelin e biosigurisë 4 (BSL4), që do të thotë se punëtorët duhet të veshin kostume të sigurta trupi ose të jenë brenda kabineteve të sterilizuara.

Eksperimenti i minjve u zbulua në një studim hulumtues në dhjetor 2017, i cili tregon detaje të frikshme.

Minjve u injektuan një virus për të gjurmuar aktivitetin e tyre nervor përmes një “dritareje në kafkë” direkt në trurin e tyre.

Disa kafshë kishin gjithashtu një copë metali të implantuar në mënyrë kirurgjike mbi kokat e tyre për të ndihmuar në mbajtjen e tyre në një “kornizë fiksimi”.

Eksperimentet me video u krijuan për të krijuar frikë te minjtë, me një kafaz me një dysheme të elektrizuar dhe zhurma që luheshin për t’i trembur ata.

Minjtë e subjektit të provës kishin gjithashtu tela të ngjitura në bishtin e tyre që iu jepnin goditje elektrike.

Dhe në një provë, kafshët u dehidratuan 23 orë para se të vendoseshin për të vrapuar në një rrotë, në këmbim të ujit.

Më pas minjtë u anestezuan, iu prenë kokat dhe i shkëputën trurin.

Roli i WIV në eksperiment me sa duket ishte zhvillimi i virusit dhe përgatitja e “kampioneve të trurit”.

Fotografitë e marra nga laboratori në 2017 tregojnë shumë shkencëtarë që punojnë me kafaze plot me kafshë – dhe rezultatet u botuan në dokument: “Amigdala qendrore kontrollon të mësuarit në amigdalën anësore”.

Kina po përballet me presion në rritje në lidhje me shpërthimin e virusit, pasi mjekët ende kërkojnë një kauzë.

Kuptohet se virusi ka origjinën në lakuriqët e natës para se të hidhej në një kafshë tjetër dhe më pas të pësonte mutacion për të infektuar njerëzit.

Koronavirusi u gjet të ishte 96% i ngjashëm me atë të mbajtur në WIV, por laboratori mohon kategorikisht çdo mundësi të një rrjedhjeje.

Sidoqoftë, ekspertët kanë thënë se një lloj aksidenti në laborator që mund të ketë çuar në daljen e virusit nuk mund të përjashtohet, edhe pse nuk ka prova përfundimtare.

Burime britanike të sigurisë thuhet se pranuan që ndërsa “ekuilibri i këshillave shkencore” është se virusi ka origjinë natyrale, teoria e rrjedhjeve tani është në tryezë.