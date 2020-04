Luçiano Boçi: Problemet që has tek mësimi online dhe ditët në karantinë me familjen

Valentina Madani-Karantina për Luçiano Boçin ka si kryefjalë arsimin. Pedagogu në këto ditë izolimi e kalon kohën mes mësimit onlinë me studentët e tij dhe kohës në familje. Duke folur për këtë periudhë në familje, ish-deputeti i PD tregon edhe problemet që hasin sot studentët në sistemin arsimor

Z.Boci ditët e karantinës për ju janë kthyer në një monotoni apo po i jepni një lloj ritmi?

Ditët e karantinës ngjasojnë me njëra-tjetrën dhe lëvizin brenda një ritmi pothuaj të ditur. Kanë monotoninë por dhe një lloj ritmi origjinal. Tashmë kanë krijuar atë rutinën e tyre dhe kanë marrëstatusin e një lloj faze jete që në një formë apo njëtjetër ndoshta njeriu do e kalojë. Brenda tyre ka mërzitje po ashtu dhe angazhim, ka meditim m ëshumë, rikthim në disa kënaqësi të vogla të jetës që angazhimi intensiv politik i kishte nxjerrë anash, ka dhe padurim për veprim për shkak të përjetimit të absurdit qeveritar në shkallë sipërore, e pjesëmarrje interaktive për të zhbërë vellon e propagandës që ngjall më shumë ankth se dhe vetë Covid-19. Është dhe një lloj sfide me vetveten për t’i dhënë normalitetin e nevojshëm dhe atmosferën pozitive, për t’i përcjellë tek të tjerët jo si gjëmë, por si beteja që duhen fituar. Nuk them që janë të bukura, përkundrazi, por me pak dëshirë mund t’ia zbusësh atmosferën e përzishme që imponojnë.

Si është për ju një dite në karantinë?

Me ritëm normal, por është një ritëm të cilin tani nuk ma kushtëzojnë por e formatoj vetë. Mëngjes i qetë, drekë angazhuese, mbasdite sportive, darkë argëtuese. Brenda këtyre standarteve organizohet ajo lëvizje pastaj që të imponon karantina. Nuk është kaq shkëlqyese sa duket në fjalë, por e rendis tek ditët e jetës dhe si të tillë e vlerësoj maksimalisht në të gjitha aspektet e saj. Mungojnë shumë gjëra aty brenda, por kompensimi ka rolin e vet dhe peshë shumë të madhe dhe ulja e eliminimi i kërkesave tëpaarritshme, është një lloj shkalle vetë ndërgjegjësimi për situatën.

Kush del dhe bën pazarin?

Rrëmujë kjo pjesë, sepse reflekton rrëmujën e vendimeve lëvizëse “çil e mbyll” sipas oreksit të Ramës. Herë unë e herë bashkëshortja e më shumë bashkë.

Me kë bisedoni më shumë gjatë këtyre ditëve?

Sipas rastit, temave e humorit, me të gjithë anëtarët e familjes. Me prindërit kur i duhet vëmendje e shtuar, me djalin kur konsultohet për mësimet, vajzën kur debatojmë për vlerën e shumë gjërave, ose bashkëshorten kur na duhet të marrim vendime ose të bëjmë parashtrime të situatave dhe diskutime të niveleve të ndryshme në tërësi.

Çfarë keni lexuar gjatë këtyre ditëve?

Kryesisht politikë online dhe materiale që lidhen me profesionin dhe fushën së cilës i përkushtohem në Universitet. Ndonjë rikthim nostalgjik tek romanet klasikë dhe pjesa tjetër teori, teori letërsie.

Si pedagog ju jepni lëndën Teori Letërsie, Retorike, Edukim Letrar, si po ecën mësimi online?

Mësimi në distancë ose siç përdoret sot rëndom online, është një formë alternative e të mësuarit që i atashohet atij në klasë. Një bashkëjetesë e frytshmemidis inovacionit e dijes. Shoqëritë e avancuara me kohë e kanë përputhur këtë marrëdhënie dhe sot e shfrytëzojnë maksimalisht por pa e mbivlerësuar.

Për shkak të situatës ai mbetet forma e vetme e transmetimit të dijes dhe efektiviteti mbetet shumë i dyshimtë. Në arsimin parauniversitar mbretëron kaosi dhe në mënyrë fatale ministria suksesin në online e barazon me mësimet e transmetuara nëpërmjet RTSH, që është një formë e tejkaluar teknologjike. Në të mësuarit në distancë mësuesit dhe nxënësit përdorin kuturu forma të ndryshme qëlëvizin nga komunikimet e thjeshta e deri nëplatforma të njohura dhe shpesh jo adekuate me standardet pedagogjike e didaktike. Kjo vjen se paratë e hedhura në këtë drejtim janë grabitur dhe se premtimet politike të Ramës për e-learning në tëgjitha shkollat rezultuan të ishin një mashtrim gjigand. Mësuesit dhe nxënësit u gjendën para njësituate të panjohur dhe të papritur. Asnjë shkollë ose së paku asnjë drejtori arsimore sot nuk ka njëplatformë ët dedikuar e cila do mundësonte menaxhimin korrekt të kësaj forme të mësimdhënies.

Deduksioni më pas i ministres është shumë infantil dhe për të ardhur keq. Sipas logjikës parake të saj meqenëse 98% e shqiptarëve kanë TV dhe 97% kanë tel smart, çdo gjë ecën vaj. Kjo është për tëvënë duart në kokë. Mësimi në distancë ndryshon katërcipërisht nga ia në klasë nga shumë parametra didaktikë, përmbajtjesorë e kurrikulare. Por ministrja këto i zeron dhe mendon se një komunikim me video i një fragmenti mund të kompensojë të gjithë atëinterkomunikim shkollor. Ka një distancë shumë të madhe midis efektivitetit të kësaj mënyre kaotike tëzhbalancuar dhe deklaratave patetike shpesh butaforike të ministres për sukses të madh. Arsimi sot i ngjan një trupi në koma dhe metodat online rrëmujë hesapi të Besës janë thjesht gjilpërangacmuese për të pritur që ai të zgjohet vetë.

Për të mos folur për Universitet të cilat janë braktisur krejt në fatin e tyre. Sot ato me online operojnë nënjë hapësirë jo ligjore sepse ligji i Arsimit të lartë e pengon diplomimin në distancë. Sipas ministres ato janë autonomë dhe e gjejnë vetë rrugëdaljen, ndërkohë që puna e tyre e bërë deri tani ligjërisht nuk ka asnjë vlerë. Pengimi i diplomimit ka bërë qëUniversitet të mos kenë platforma të dedikuara për mësimdhënie në distancë. Kjo për shkak dhe tëmungesës së investimeve. Kjo ka bërë që shumica të përdorin platforma universale pa njëparapërgatitje paraprake.

Si po reagojnë studentët?

Studentët janë të interesuar dhe ruajnë kontaktin e ngushtë me pedagogët dhe masa e punës sëpavarur të tyre do jetë përcaktuese. Kanë shumë stres njëkohësisht pasi nuk ka një qartësi për mënyrën e vlerësimit përfundimtar të tyre dhe nëshumë degë e lëndë efektiviteti i online, për shkak tëspecifikave është akoma dhe më i ulët.

A kanë vështirësi në përmbushjen e detyrimeve ndaj mësimit online?

Vështirësitë nuk kanë të bëjnë me përdorimin sesa me mënyrën se si i qasen materialeve shpesh bruto të dhëna nga pedagogët.

Çfarë vëreni tek studentët tuaj gjatë këtyre ditëve?

Ajo që vërej është ai filli njerëzor solidar që e vlerësoj shumë tek ata. Po sado politike të duket, pothuaj të gjithë në komunikimin e lirë duan të dinë nëse janë të infektuar apo jo dhe kërkojnë një arsye pse nuk bëhen testet masive. Kanë një parashtrim të thjeshtë: Rama deklaroi se 80% e popullsisë do preket. Atëherë ta dimë nëse jemi, që të përcaktojmë dhe shkallën e zbatimit të protokolleve mbrojtëse.

Sa orë në ditë ju merr mësimi online?

Do kohë të shumtë, varësisht nga formati me të cilin kërkon ta transmetosh leksionin. Kur them kohë të shumtë nuk e kam fjalën për kohën e kalimit tek studentët, por kohën e përgatitjes, të gjetjes së literaturës, formatimit sa më të përshtatshëm.