I mbijetoi Luftës së II Botërore e tani koronavirusit, 99 vjeçari del nga spitali mes duartrokitjeve

Ky është Ermando Armelino Piveta, 99 vjeç nga Brazili, një ushtar veteran që i mbijetoi Luftës së Dytë Botërore, ndërkohë që ai fitoi dhe një tjetër betejë shumë të rëndësishme, atë me koronavirusin.Në shenjë respekti, stafi ushtarak dhe mjekësor i spitalit të Forcave të Armatosura në Brazil, e përcollën jashtë saj me duartrokitje dhe me kapelet ushtarake të vendosura.

Togeri i Ushtrisë Braziliane gjatë kohës së Luftës së Dytë Botërore është më i moshuari në Brazil i cili ka fituar luftën me koronavirusin