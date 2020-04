Studimi/ COVID-19 mund të jetë në qarkullim deri në vitin 2024

COVID-19 do të vijojë deri në 2024, por me kalimin e viteve ai do të jetë në qarkullim si virus i ngjashëm me gripin. Distanca sociale mund të jetë e nevojshme deri në vitin 2022 për të parandaluar tejkalimin e kapaciteteve të kujdesit shëndetësor, tha një studim i Harvardit i botuar në revistën “Science”. “Edhe në rast të eleminimit të dukshëm, mbikëqyrja SARS-CoV-2 duhet të mbahet pasi egziston mundësia e një ringjallje deri në 2024,” thanë shkencëtarët në raportin e tyre.

Studimi u krye nga Stephen M. Kissler dhe Yonatan H. Grad nga Departamenti i Harvardit për Imunologji dhe Sëmundje Infektive, si dhe Marc Lipsitch, Christine Tedijanto dhe Edëard Goldstein nga departamenti i Epidemiologjisë së universitetit.

Pavarësisht nga dinamika e virusit, thonë shkencëtarët, duhet të merren masa urgjente për të adresuar pandeminë aktuale. “Vaksinat dhe trajtimet farmaceutike mund të kërkojnë muaj dhe vite për t’u zhvilluar dhe testuar”, thonë shkencëtarët.

Sipas shkencëtarëve, SARS-CoV-2, virusi që shkakton sëmundjen vdekjeprurëse COVID-19, është në gjendje të prodhojë një “shpërthim të konsiderueshëm” pavarësisht sezonit në të gjithë skenarët e prezantuar.

Studimi zbuloi se shpërthimet e vendosura në dimër-pranverë, si ai që çon në pandeminë aktuale COVID-19, kanë tendencë të kenë ritme të ulëta. Ende nuk është përcaktuar nëse njerëzit që e kanë kaluar njëherë do të ishin të imunizuar përgjithmonë nga virusi. Sipas studimit, nëse imuniteti ndaj virusit nuk është i përhershëm, ka të ngjarë të hyjë në qarkullim të rregullt, i ngjashëm me gripin.

Ka të ngjarë që imuniteti afatshkurtër, 40-javor ndaj virusit të çojë në shpërthime vjetore të koronavirusit. Nëse imuniteti është afatgjatë, duke qëndruar në dy vjet, shpërthimet ka të ngjarë të jenë bienale, me një shpërthim të madh të koronavirusit që ndodh çdo vit tjetër. Edhe nëse virusi duket se ka vdekur, thonë shkencëtarët, ringjallja në 2024 ka të ngjarë të ndodhë. Sipas studiuesve, imuniteti afatgjatë, i cili mund të arrihet me vaksinim, potencialisht mund të çojë në eliminimin e virusit.