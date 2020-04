Dr. Albano Zhapaj: Mësimi online, suksesi në proces nuk është sukses në përmbajtje

Mbarëvajtja e procesit burokratik të mësimit online të mos na verbojë, pasi ajo nuk është garanci e mbarëvajtjes së procesit përmbajtësor të mësimit dhe të të nxënit.

Situata e veçantë e krijuar si pasojë e përhapjes së virusit Covid-19, ka detyruar sistemin arsimor të përballet me mësimin në distancë, nëpërmjet internetit, gjë e cila në vendin tonë rezulton të jetë pak e njohur teorikisht dhe aspak e përdorur praktikisht. Në një intervistë për Gazeta Shqiptare, Dr. Albano Zhapaj, Ekspert Arsimi dhe Drejtor i Kurrikulave në Universitetin e Tiranës, tregon se mësimdhënësit tanë gjenden aktualisht midis një procesi mësimdhënës që nuk e vendosin ata nëse është më i duhuri ose jo, dhe një procesi llogaridhënës që përsëri nuk e vendosin dot ata, në kohë dhe mënyrë, pikërisht se sistemi po drejtohet “nga lart”, me urdhra e udhëzime të cilat ndikohen padyshim nga format dhe mënyrat e adoptuara nga sistemet e arsimit të vendeve fqinjë perëndimorë, duke sjellë padashur si pasojë një kaos ngarkesor dhe burokratiko-procedural, i cili padyshim ndikon në cilësinë e mësimdhënies dhe komunikimit online ndërmjet mësuesit dhe nxënësit.

Si e vlerësoni procesin e mësimdhënies online krahasuar me atë nëpër klasa apo auditorë?

Duhet të kuptojmë se mësimdhënia në distancë nëpërmjet internetit janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme, në qoftë se e konsiderojmë të barabartë do na duhet të pranojmë që kemi shumë pak, ose aspak njohuri apo familjaritet me shkencën e pedagogjinë dhe atë të edukimit.

Ndryshimet mes dy këtyre modeleve janë të qarta, sepse në mësimin në prezencë, atë ballë për ballë, një rol të rëndësishëm luajnë mjedisi, hapësirat dhe distancat brenda komunikimit, atij verbal dhe atij jo verbal, midis mësuesit dhe nxënësit, të cilat janë elementë të domosdoshme për krijimin e klimës dhe mjediseve pozitive të të nxënit.

Hapësirat dhe distancat në mësimdhënie, që quhen hapësira pedagogjike, janë bazike për përfshirjen dhe gjithëpërfshirjen e nxënësve në mësim, luajnë rol të rëndësishëm në nxitjen dhe motivimin e tyre, ngacmojnë kureshtjen dhe provokojnë reflektim tek nxënësi duke rritur aftësinë e tij të të nxënit.

Ndërkohë mësimit në distancë nëpërmjet internetit i mungojnë këto hapësira dhe distanca komunikuese e ndërvepruese, por edhe për sa mund të ekzistojnë virtualisht, ato kanë një rol shumë minimal, nëse jo edhe zero, në procesin e të nxënit dhe mësimin në distancë.

Sa e veshtirë është për mësuesit por edhe për nxënësit menaxhimi i kësaj situate?

Vështirësia kryesore lidhet me komunikimin, këtu pyetja që shtrohet është nëse kemi komunikim informues apo komunikim pedagogjik. E them këtë mbasi në mësimin në prezencë, atë ballë për ballë, komunikimi është njësoj si të ishte në një tryezë të rrumbullakët, pra rrethor dhe horizontal, ku rolet janë të përcaktuara mirë, mësuesi komunikon me nxënësit jo vetëm verbalisht por edhe nëpërmjet gjesteve, të cilat janë të nevojshme për përforcimin e asasj çka po komunikohet dhe e ndihmon nxënësin të përthithë idenë, apo kuptimin e temës që po trajtohet.

Nga ana tjetër vetë mësuesi në bazë të reagimit të nxënësit mësuesi kupton nëse ka arritur ta përçojë mesazhin apo jo, nëse nxënësi e ka kuptuar atë që ka shpjeguar mësuesi apo jo, dhe mbi secilin reagim të nxënësit mësuesi ka mundësinë të korrigjojë komunikimin mes tij dhe nxënësit, t`i ndryshojë formë, ta thjeshtojë atë, pra të modifikojë komunikimin e ta bëjë atë më përçues për nxënësin e rrjedhimisht më të frytshëm.

Në mësimin në distancë, komunikimi është tipik vertikal, dmth. nga lart poshtë, dhe mësuesi nuk ka asnjë mundësi reale të gjykojë mbi klimën komunikuese, mbi gjendjen shpirtërore të çdo nxënësi, përqendrimin e tyre, motivimin, mundësinë e pasjes së internetit, etj.

A i shtyn nxënësit mësimi online drejt neglizhencës dhe mungesës së seriozitetit mbi detyrat që i caktohen?

Kur fola më sipër për mjedisin e të nxënit, pikërisht këtë kisha parasysh. Mjedisi/ambjenti klasë ka rëndësinë e tij sepse aty formësohen gjëndjet shpirtërorte dhe marrëdhëniet që mundësojnë një klimë të mirë të të nxënit. Të qenit në shtëpi nuk mund të konsiderohet në asnjë moment ambjent klase nga ana e fëmijëve, sepse fëmija/nxënësi është në ambjentet e shtëpisë së tij, dhe shokët, shoqet dhe mësues apo mësuesja janë përtej ekranit të kompjuterit (në rastin më të mirë) ose të celularit (në rastin më të keq).

Në tavolinën e punë nga e cila ndjek mësimin online fëmija ka edhe objektet familjare e personale të tij që e rrethojnë, aty afër ka lodrat, diku më tej janë biskotat apo ushqimi, pak më tej dritarja, e kështu me radhë, element të cilat vështirë ta bëjnë fëmijën të ndihet në ambjetin e të nxënit.

Sa për neglizhencë unë sdo guxoja ta quaja të tillë, por mund të them se duhet të flasim për shpërqëndrim, pasi famija nuk rrethohet nga ambjeti I klasës, por nga ambjenti familjar.

Cila është mënyra më e mirë për të zhvilluar një mësim online sa me efikas?

Nga ajo që kemi parë deri më tani, është e rëndësishme të kuptohet se pika fillestare e modelit të mësimdhënies në distancë është ndryshimi i modelit të mësimdhënies. Duke mos jetuar kontekstin e klasës, duhet të fillohet puna nga reduktimi i materialeve, mësimeve ditore, temave apo kapitujve që ofrohen online, për nxënësit që i adresohet mësimi, dhe vetëm nga këtu ndërtohet planifikimi didaktik për t`u integruar më tej me mësimin në klasë, kur të ketë përfunduar situata e jashtëzakonshme.

Pas tërmetit që goditi vendin, shkollat pezulluan mësimin për disa kohë, dhe me pandeminë botërore mësimi është ndërprerë sërish për më shumë se një muaj. A mund të quhet ky vit shkollor i cunguar përsa i perket marrjes së informacionit? Ndërkohe që ministrja ka deklaruar se ky vit mësimor nuk mund të quhet i djegur.

Situata post-tërmet nuk preku gjithë vendin, mbasi shkollat u pezulluan vetën në Tiranë, Durrës dhe Lezhë, pra do të ishte e gabuar të mendonim se dëmi është krijuar në gjithë sistemim. Mbasandaj u vu re që në këto rrethe mësimi u rikuperua ditëve të shtuna, çka më bën të besoj se ajo situatë u kapërcye disi.

Ndërsa në rastin e pandemisë situate është gjithpërfshirëse, pra kemi gjithë shkollat e mbyllura, çka tregon se jemi në një kontekst ndryshe nga ai i tërmetit. Ky vit akadik do të quhej i cunguar, në gjykimin tim nëse do të mbyllej në afatet që do të mbyllej në situata normale, pikërisht për shpjegimet që dhashë më sipër, atë të barazimit të mësimit në prezencë me mësimin online. Janë dy modele të ndryshme të të mësuarit; tek mësimi në presencë mund të flasim për procese të të nxënit, ndërsa në mësimin online mund të flasim vetëm për procese informuese, pra thjesht kalim informacioni.

A arrijne nxënësit të përthithin mësimet e shpjeguara në ekran?

Klima e nevojshme nitëse dhe motivuese që çon në shtimin e dëshirës për të mësuar e rrjedhimisht në të nxënët, është e munguar, ose vështirësisht e mundur për t`u krijuar në një mjedis të të mësuarit online, kësisoj nxënësit marrin informacion mbi temat, por vështirësisht do të mund të kujtohen për to në një moment të dytë kur t`u duhet, çka është tregues se përthithja ose të nxënët nuk është realizuar siç do të mund të realizohej në kushtet e mësimit në prezencë.

Sa është përqindja e nxënësve që nuk mund të kenë akses në internet dhe nuk kanë aparatet e nevojshme që të kryejne lidhjet në skype për mësimin online? Si duhet të veprohet për këta nxenës?

Unë nuk do të isha në gjendje të flisja me saktësi përqindjeje pasi ky është një informacion që mund të sigurohet vetëm nga institucione të specializuara, pasi nuk jam në gjendje të përshkruaj se cilat zona rurale dhe cilat qytete kanë mbulim interneti apo valësh televizive.

Më tej nuk jemi në gjendje të përcaktojmë se sa përqind e fëmijëve disponojnë një kompjuter apo një lap top, pa llogaritur faktin që sa fëmijë të tjerë disponojnë një aparat telefoni android të tyre, e sa të tjerë përdorin telefonin e prindërve.

Ekzekutivi i arsimit do të duhej që qysh në fillim të pandemisë të kishte bërë një mbledhje të të dhënave nga çdo nxënës apo familje që ka fëmijë në shkollë, nëse nxënësit kanë apo jo aparate celularë, nëse nxënësit nakë apo jo komjuter ose lap top, nëse kanë mundësi aksesi në internet apo jo. Këto të dhëna një dikaster i tillë i mbledh për jo më shumë se 24 orë.

Në këtë mënyrë shteti do të mendonte politika të ofrimit të një buxheti për cdo nxënës për pajisjen me mjetin elektronik të të mësuarit dhe sigurimin e shërbimit të internetit.

Vetëm mbas kësaj mund të flisnim për suksese në procesin e mësimdhënies online, përserisa këto nuk ekzistojnë, jemi vetëm duke folur për suksese imagjinarë.

Cilat janë pasojat e pandemisë në sistemin arsimor aktual?

Pasojat për të gjithë sistemin lidhen me proceset e parealizuara të të nxënit, me dije të trasmetuara vetëm në një drejtim, ta padiskutuara, të pabashkëndara dhe të pabashkë gjykuara deri në përthithjen apo thellimin e tyre. Kjo sjell pasoja qartësisht të pritshme të mungesës së dijeve të mjaftueshme për përballimit e vitit shkollor pasardhës, dijeve të cunguara, dhe rezultateve të dobëta natyrisht.

Për maturanëtët që do të vijojnë studimet universitare, brenda apo jashtë vendit, do të jetë një vit i parë universitar i vështirë, pikërisht si pasojë e mungesës së disa njohurive bazë të domosdoshme për të mbajtur peshën e materialeve dhe tematikave që trajtohen në atë vit e në atë degë ku ata do shkojnë.

