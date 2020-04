Rama: Nisin sot prenotimet për riatdhesimin, fjetjen do ta paguajë qeveria, udhëtimin dhe ushqimin individët

Kryeministri Rama bën me dije se nisin sot prenotimet për fluturimet e riatdhesimet nga Roma. Në statusin e tij, ai shprehet se paketa prej 100 eurosh do të paguhet nga personi ndërsa 21 euro në ditë akomodim hoteli do të paguhet se bashku me qeverinë, e cila do të paguaj 14 euro dhe vetëm 7 euro do të paguajë personi për ushqim.

Statusi i Ramës

SOT HAPEN PRENOTIMET PËR FLUTURIMET E RIATDHESIMIT QË NISIN TË SHTUNËN NGA ROMA✈️

PAKETA DO TË JETË 100€ PËR FLUTURIMIN QË DO TË PAGUHEN NGA PERSONI DHE 21€ NË DITË PËR AKOMODIMIN 14-DITOR NË HOTEL, PREJ TË CILAVE 14€ DO TË MBULOHEN NGA QEVERIA PËR FJETJEN E SHËRBIMIN, NDËRSA VETËM 7€ DO TË PAGUHEN NGA PERSONI PËR USHQIMIN

BESOJ SE KJO PAKETË ËSHTË MËSE E ARSYESHME E FALENDEROJ AIR ALBANIAN DHE OPERATORËT TURISTIKË PËR MIRËKUPTIMIN DHE KONTRIBUTIN E TYRE ME ZEMËR SHQIPTARE NË KËTË NISËM ASPAK TË LEHTË, PËR SITUATËN E NDËRLIKUAR QË PO KALOJMË

#njëAtdhe #njëFamilje

*çmimi i biletës do të variojë sipas destinacioneve, ndërsa pagesa e hotelit karantinë do të jetë fikse për të gjithë natyrisht