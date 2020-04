Strehimi i të riatdhesuarve në Golem, banorët kudra qeverisë

Banoret e pallateve që ndodhen pranë Plazhit të Golemit janë tepër të shqetesuar nga lajmi i dhënë sot që në dy hotele do të strehohen me dhjetra apo ndofta me qindra shqiptarë që do te riatdhesohen në ditet e ardhshme nga Italia, Franca, Gjermania, Kanadaja, ShBA, etj .

Rreziku eminent që në mes tyre të ketë njerëz të infektuar me mikrobin e koronovirusit është i mundeshem . Kjo mund të hapi një vater të re infeksioni si ato qe shqiptare erdhen dy muaj me pare nga Italia.

“Duhet të theksoj se kjo gje ul reputacionin e mjaft hoteleve te mëdhej turistike aty pranë, pasi eshte zona më e madhe turistike ku pushojnë gjatë veres me dhjetra mijera turista te huaj . Po në rast se shumë nga keto qytetare thyejne rregullat e karantinës siç ka ndodhur dhe rrezikojnë te cfaqen vatra të reja infeksioni ne Durrës , Tiranë dhe Kavaje edhe në këto Plazhe te Golemit dhe te Shkembit te Kavajes ku tani po banojnë mjaft familje të moshuara dhe të atyre që ju jane dëmtuar nga tërmeti shtëpiat e tyre dhe rrinë me qira .

Prandaj Qeveria duhet ta rishikojë vendimin e saj per vendosjen e të riatdhesuarve aty. Duhet gjendur vend tjetër”thote Saimir Maloku – Humanist dhe aktivist i te Drejtave te Njeriut