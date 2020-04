Trejsi Sejdini “zhgënjehet” nga SHBA: S’ka kush kohë të merret me ty, punojnë të gjithë

Prej kohësh Trejsi Sejdini ka lënë Shqipërinë për të provuar famën edhe në SHBA. Por duket se modelja ka mbetur e zhgënjyer nga ritmet e jetesës atje, pasi ashtu si dihet janë krejtësisht të ndryshme nga ato në Shqipëri. Nëpërmjet një Live në Instagram ajo ka treguar se në SHBA nuk ka kush kohë për kafe pasi të gjithë vetëm punojnë. “Sa të mësohesh.

Tani që është kjo karantina njëherë se mërzitëm në shtëpi vetëm. Por këtu ke ku me dalë, kur ke njerëz që takon, del e bën. Unë më përpara kur kisha jetë normale, dilja pothuajse përditë shpirt që pija ndonjë gjë në ndonjë “Longe”. Nuk është se mërzitesh. Bën punë gjithë ditës, dhe kur ke me çfarë të merresh, ikën dita dhe nuk kuptohet.

Kur nuk ke me çfarë të merresh nuk jetohet. Jo vetëm për të ardhura, për mundësi, por nuk jetohet o shpirt. Ç’a do bësh? Nuk ka kohë të merret kush me ty, me pi kafe në bllok, se të gjithë kanë punët e veta,”- tha Trejsi.