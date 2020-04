“Virgjërinë e humba 17 vjeç”, Ina e “Përputhen” flet pa doreza: Mendoja se s’do martohesha më kurrë

Ina Kollçaku e “Përputhen” ka treguar se virgjërinë e ka humbur në moshën 17-vjeçare. E ftuar në emisionin “Glmaour Zone”, Ina tha se në atë kohë mendonte se s’do martohej më kurrë, pasi nuk ishte e virgjër. Sipas Inës, me kalimin e kohës, ka kuptuar se të gjithë martohen.

Pjesë nga biseda

Ester Bylyku: Në çfarë moshe e ke humbur virgjërinë?

Ina Kolçaku: Nuk e kam humbur akoma dhe dua që burri të jetë i virgjër. (qesh) 17 dhe mendoja që nëse do më linte ai, s’do të martohesha më kurrë. Por më pas ti rritesh dhe kupton se të gjithë martohen. Nëse është dikush në këtë situatë, dua t’i them që do martohet.