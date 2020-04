Art në kohën e pandemisë/ Koreografja: As artistët nuk mund të jetojnë pa punuar zoti kryeministër

Dua ta falenderoj Zotin Kryeministër për konsideratën e lartë që ka për ne, dhe duke e falenderuar dua ta kujtoj se nuk jemi të gjithë Dua Lipa dhe që (ndryshe nga opinioni i masës) ne artistët nuk i bëjmë çdo vit pushimet në Maldive – ndjej detyrimin të sqaroj se këtu me termin ‘artist’ nuk i referohem yjeve të show biz-it e argëtimit komercial, por një kategorie profesionistësh që në punën e tyre kenë si qëllim kërkimin, eksplorimin dhe risinë estetike, filozofike, sociale”. Kjo është veçse një frazë që Rosella Pellicciotti është prej vitesh në Shqipëri një prej artisteve të dancit bashkëkohor shkruan në adresë të kryeministrit të vendit i cili deri tani ka përjashtuar nga paketat ndihmëse artistët dhe sportistët. Pellicciotti, një shqiptaro-italiane që prej vitesh punon e jeton në vendin tonë, ka argumentuar pse artistët nuk janë të tërë Dua Lipa, referuar kjo të ardhurave dhe mënyrave të mbijetesës në skenën e brishtë kulturore shqiptare ku fondet ndahen me pikatore për çka ajo sjell një shembull të qartë të ndarjes së tyre përmes një sqarimi të thjeshtë. Me kërkesë të GSH, ajo i dha formë më mediatike postimit që të jetë i përshtashëm për t’u botuar në gazetë. Zëri i saj në situatën e vështirë ekonomike përfaqëson heshtje të tjera, që në Kosovë janë bashkuar për t’i nisur një kërkesë zyrtare ministrisë së atjeshme të kulturës për zgjidhje.f.n

Nga Rosella Pellicciotti

(Artiste danci bashkëkohor/teatri)

Zoti Kryeministër u shpreh dje në tv në lidhje me artistët dhe sportistët duke thënë se “mund t’ia dalin në këtë fazë të pandemisë, nëse situata do të zgjasë do të shohim”, e duke na vendosur në të njëjtin nivel të ardhurash financiare si vetja dhe Fevziu & Co.

Dua ta falenderoj Zotin Kryeministër për konsideratën e lartë që ka për ne, dhe duke e falenderuar dua ta kujtoj se nuk jemi të gjithë Dua Lipa dhe që (ndryshe nga opinioni i masës) ne artistët nuk i bëjmë çdo vit pushimet në Maldive – ndjej detyrimin të sqaroj se këtu me termin ‘artist’ nuk i referohem yjeve të show biz-it e argëtimit komercial, por një kategorie profesionistësh që në punën e tyre kenë si qëllim kërkimin, eksplorimin dhe risinë estetike, filozofike, sociale.

Gjithashtu dua ta falenderoj, sepse ndërsa qeveritë e Europës pranojnë se artistët dhe kultura gjenden në vështirësi në këtë situatë e kanë nevojë për asistencë në forma të ndryshme, këtu niveli i mirëqenies qenka aq i lartë saqë ne mund t’ia dalim vetë mbanë pa qenë nevoja të punojmë. Ndoshta Zoti Kryeministër do të habitet kur të mësojë se në shtetin që ai drejton, aktualisht Ministria e Kulturës financon projekte nga 5.000.000 deri në 8.000.000 për jo më pak se 8-10 aktivitete të ndryshme. Në rastin më të mirë me 8.000.000 lek për 8 aktivitete, bëjnë 1.000.000 lek për një aktivitet. Nëse në një aktivitet do të punësohen vetëm 10 artistë (që nuk do të kenë nevojë për kostume, skenografi, ndriçim, foni, etj, sepse do të performojnë nudo në mes të sheshit Skënderbej), do të thotë 100.000 lek për person. Heqim 15% tatim në burim, mbeten 85.000 lek. Nëse për një projekt artistët do të punojnë 2-3 muaj për të nxjerrë në dritë një produkt cilësor dhe nëse matematika nuk është Opinion, artisti i punësuar në projektin e dhënë do të ketë fituar 28.333-42.500 lek në muaj. Pjesëmarrja nëpër projekte artistike, megjithatë, nuk është e siguruar për gjithë vitin. Kështu që artistit të lirë, atij që bota e zhvilluar e njeh si ‘freelance’, do t’i duhet të mbijetojë me atë shumë për mbi 2-3 muaj në një situatë normale, jo pandemike.

Duke lënë mënjanë shkencat ekzakte, Zoti Kryeministër deshi mbrëmë të na jepte një leksion humanizmi duke na ftuar të hedhim sytë vërdallë e të shohim se ka njerëz që ndodhen në gjendje shumë më të mjerueshme, duke na bërë të ndjehemi në faj për një mjerim që nuk e kemi krijuar ne. E kështu na mbylli gojën, duke na thënë se nuk është kjo koha për të kërkuar. Më lejoni t’i bëj një ndryshim fjalëve të tij, pa dalë nga thelbi: kjo nuk është koha për të jetuar.

Dhe çfarë do të thotë “nësë situata zgjat”? Ndoshta duhet ta kujtoj Zotin Kryeministër edhe që një pjesë e mirë e aktiviteteve artistike kanë karakter sezonal, se ky sezon artistik do të mbarojë e nuk do të mundet të punojë asnjëri nga ne, se nëse unë personalisht kisha të planifikuar të punoja këto muaj në një projekt artistik jashtë Shqipërisë plani është djegur, se nëse vjet bashkë me kolegët e Albanian Dance Theater Company udhëtuam dhe performuam në festivale ndërkombëtare, këtë vit festivalet janë anulluar e ne do të performojmë falas nga divanet e shtëpive tona. Çfarë ndodh me mua, me kolegët e mi, me të gjithë artistët freelance që nuk e kanë lluksin të mbledhin të ardhura për të mbijetuar pa punuar? Një muaj karantine dhe papunësie kaloi, edhe sa duhet të zgjasë situata që nevojat tona të adresohen?

(Sa për sportistët nuk kam njohuri sa duhet, por nuk mbaj mend të kem parë deri më sot ndonjë notar shqiptar që noton në ar.)