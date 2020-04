“Këtu është ushqimi juaj”/ Meghan Markle zbret Princ Harryn në rrugë në ndihmë të të prekurve me COVID-19

Princ Harry dhe Meghan Markle janë fotografuar teksa shpërndanin ushqime në rrugët e Los Angelos. Çifti mbretëror po e kalon pandeminë në SHBA, ku duket se kanë vendosur edhe të përfshihen edhe ata të dy. Mediat britanike bëjnë me dije se dukesha ka pasur dëshirë që bashkëshorti i saj ta shihte qytetin ‘përmes syve të filantropisë’.

Natyrisht që së bashku me ta, ishte edhe një ekip sigurie që ndjek çiftin kudo. Meghan dhe Harry janë vetëofruar që për dy ditë ata të gatuajnë dhe të shpërndajnë ushqime për të gjithë ata që janë prekur prej kësaj pandemie. Çifti nuk ka zgjedhur të prezantohet me titujt e tyre, duke u mjaftuar me “Këtu është ushqimi juaj dhe ju falënderojmë. Shpresojmë që të jeni mirë”.