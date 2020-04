Princesha e Suedisë heq kurorën, fillon punë në spital për të luftuar COVID-19

Princesha suedeze Sofia ka lënë kurorën për të luftuar COVID-19 në spital duke filluar dhe punë aty.

Ajo ka veshur përparësen e stafit shëndetësor por fillimisht bëri një trajnim 3- ditor në Universitetin e Sophiahemmet në Stockholm ku është dhe anëtare nderi.

Sofia e cila është e martuar me Princin Karl Filip nuk do të shpenzojë më gjithë kohën në Pallatin Mbretëror por do të ndihmojë vendin e saj Suedinë e cila edhe pse nuk e ka marrë seriozisht lufën ndaj COVID-19 numëron 1 mijë e 203 viktima si dhe 11 mijë e 927 të infektuar.