Rama lejon pensionistët të dalin nesër: Rrugët do jenë bosh, ja si do veprojmë për heqjen e masave

Në një kohë kur duke nisur nga sot pasdite e deri ditën e hënë nuk do të lejohet dalja e qytetarëve apo dhe automjeteve në rrugë, të vetmit të privilegjuar në këtë kohë pandemie, do të jenë pensionistët.

Duke nisur nga nesër, deri në orën 11 të paradites, ata mund të dalin për ajrosje dhe vetëm të shoqëruar nga një person. Lajmin e mirë e dha kryeministri Edi Rama.

“Nesër duke qenë se gjithçka është e mbyllur, pensionistët, mund të dalin. As për vizita, as për dominio, por për ajrosje. Deri në 11 të paradites dhe jo më shume se me nje person, po duke ruajtur distancën”, tha Rama.

Kujtojmë se pas përballjes së vendit me pandeminë globale, qeveria morri një sërë masash, siç ishte dhe ndalimi i daljes në rrugë të pensionistëve. Pensionistëve të cilët jetojnë vetëm, bashkitë po iu vinë në ndihmë me dërgimin e ushqimeve apo dhe medikamenteve. Tashmë ata mund të shijojnë ditën e nesërme, duke qenë se rrugët do të jenë bosh.

Kryeministri Edi Rama ka folur sot për planin e qeverisë për të vendosur lehtësimin e masave shtrënguese për të vijuar me hapjen e aktiviteteve publike dhe bizneseve.

Rama tha se qytetarët e pabindur do vuajnë pasojat e Kodit Penal që u miratua na Kuvend. Ndërkohë që tha se hapja do të ketë dy faza, të cilat nuk përjashtojnë mundësinë për t’iu rikthyer sërish masave të shtrëngimit.

Kryeministri tha se kishte kontaktuar me njerëz më të ditur se ai, si kancelari i Austrisë edhe Kryeministri i Suedisë.

“Ata që nuk respektojnë masat, do vuajnë pasojat penale, me ato cfarë miratuam dje në Kuvend. Asnjë hapje s’mund të kthehet në mundësi për abuzim nga këmbësor, drejtues automjetesh apo dyqanxhinj.

Si do hapemi? Sot kam pasur dy biseda me disa miq më të ditur se unë, Kancelarin e Austrisë që me kryeministrin e Suedisë, të cilët më komplimentuan për të dhënat e vendit tonë. Sot për sot Shqipëria renditet në vendet me bilancin më të mirë.

Austria ka një strategji thuajse njolloje me ne, kurse Suedia ka strategji ndryshe nga gjithë bota. Dëgjova dhe shënova opinionet e dy miqve, të cilat më vlejnë për të verifikuar planin tonë të hapjes, mbi informacionet e marrë nga udhëheqës që janë në vijën e parë në vendet e tyre

Dy gjera me rendësi; Hapja graduale ka të panjohurën e saj, ka rriskun e saj. Duhet ta dimë që mund të rikthehemi këtu ku jemi, nëse do rritet numri i infektimeve jashtë parashikueshmërisë së arsyeshme.

Të jemi të qartë, asnjë vend asnjë ekspertizë nuk thotë se përsa kohë ka jetë infeksioni do zhduket. Vijmë te pika e dytë, distancomi social, respektimi i rregullave elementare duhet të respektohet jo duke menduar Kodin Penal, jo Policinë, por duke menduar prindërit, fëmijët dhe miqtë tonë

Nuk është kohë për t’ia hedhur shtetit, por shiko për ta futur mirë në kokë , por çdo shkelje mund të sjell vdekje te familja jote apo te zinxhiri i kontakteve”, tha Rama.