Studimi/ Ja vendet e punës më të rrezikshme për përhapjen e COVID-19

Reagimi ndaj coronavirusit të ri – përmes urdhrave dhe udhëzimeve të qëndrimit në shtëpi dhe distancimit shoqëror – mund të vë 44 milionë deri në 57 milionë vende pune në SHBA në rrezik – të pushimeve nga puna dhe uljes së të ardhurave – sipas një raporti të ri të McKinsey & Company.

Siç shkruan Business Insider, raporti shqyrtoi se cilat punë do të jenë më të prekshme nga mosveprimi nga pandemia.

McKinsey filloi duke kategorizuar 804 profesionet e gjetura në Zyrën e Statistikave të Punës në SHBA sipas shkallës së prekshmërisë, duke përdorur karakteristikat e punës nga Rrjeti i Informacionit Profesional (O*NET).

Ai zbuloi se 191 nga 804 profesionet janë shumë të ndjeshme ndaj ndikimeve afatshkurtra sepse ato nuk përbëhen nga punëtorë thelbësorë ose zakonisht përfshijnë kontakt të ngushtë fizik.

Më pas, studiuesit shqyrtuan më tej ndryshimin e kërkesës së SHBA-së nëpër industri gjatë pandemisë, duke përdorur raporte të ndryshme dhe vlerësime të McKinsey të shpenzimeve të konsumatorit.

Studiuesit supozuan se një ndryshim i kërkesës do të ndikojë në 80% në 100% të punëve me kohë të pjesshme dhe 20% në 50% të punëve me kohë të plotë.

Të vetëpunësuarit nuk u përfshinë në analizë.

Zbulimi është veçanërisht shqetësues në mes të një numri të madh të pushimeve nga puna dhe një rritje të papunësisë së fundit sepse shumë nga punëtorët e punësuar, të rrezikuar, nuk janë punëtorë me kohë të plotë, sipas McKinsey.

“Deri në 86 për qind të ndikimit fillestar ndikojnë në punët që paguheshin më pak se 40,000 dollarë në vit. Pothuajse të gjithë (98 për qind) e punëve të prekura paguan më pak sesa paga e jetesës kombëtare prej 68,808 dollarë për një familje me katër anëtarë”, shkruajnë studiuesit.

Po sipas raportit, punët në bujqësi, menaxhim, financë dhe sigurime, industri shkencore ose teknike janë më pak të rrezikuara nga ndikimet afatshkurtra nga coronavirusi.

Gjithashtu, profesionet me prekshmëri të ulët përfshijnë punë që mund të bëhen në shtëpi, kanë kontakte fizike të kufizuara me të tjerët, ose konsiderohen thelbësore.

McKinsey gjeti se punëtorë me të ardhura të ulëta dhe ata që kanë arritje të ulët arsimore, si dhe bizneset e vogla, janë më të rrezikuar nga efekti afatshkurtër i pandemisë, përcjell Telegrafi.

Kjo thuhet të jetë e ngjashme me rezultatet e sondazhit të amerikanëve të realizuar nga Peë Research Center, në të cilin ata me të ardhura më të larta dhe një arsimim më të lartë kishin më shumë të ngjarë të raportonin se punonin nga shtëpia gjatë coronavirusit.

Cilat profesione janë në rrezik?

Ndër 13,4 milionë vendet e punës, të vlerësuara që mund të preken janë në industrinë e restoranteve, 3,6 milionë përfshijnë përgatitjen dhe shërbimin e ushqimit (një kategori që përfshin ushqimin e shpejtë).

Ndërkohë, 2,6 milionë shërbyes të tjerë të restoranteve dhe 1,3 milion që gatuajnë në restorantesh janë të prekshëm, gjithashtu.

Gjithashtu, siç thuhet ndër tjerash, pothuajse 11 milionë vende pune në shërbimin ndaj klientëve dhe shitje mund të preken, duke përfshirë 3,9 milionë shitës me pakicë dhe 3,3 milionë arkëtar. /Telegrafi