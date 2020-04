The Guardian: Testet për vaksinën janë gati në gusht. Loja mbaron në fund të majit

Testet për një vaksinë që do t’i bëjë ballë COVID-19 mund të përfundonin nga mesi i gushtit, tha një këshilltar kryesor i qeverisë.

John Bell, një anëtar i grupit të detyrave të qeverisë për vaksinat ndaj koronavirus, tha për programin e sotëm BBC Radio 4 se testet njerëzore kishin filluar në Universitetin e Oksfordit këtë javë.Por Bell theksoi se “pyetja e vërtetë” nuk ishte kur vaksina do të vihej në dispozicion, por nëse do të ishte e efektshme.

“Pyetja është, a do të mbrojë njerëzit dhe kjo nuk është testuar. Do të testohet vetëm pasi të keni vaksinuar një numër të konsiderueshëm njerëzish dhe t’i ekspozoni ata ndaj virusit”, tha ai.“Por nëse gjërat shkojnë mirë dhe ka efikasitet, atëherë unë mendoj se është e arsyeshme të mendosh se ata që po merren me vaksinën do të mund ta përfundonin testimin e tyre deri në mes të gushtit.”

Bell tha se një vaksinë kandidate që po testohej në Oksford ishte testuar tashmë tek një njeri, të enjten, pas një game të gjerë studimesh për sigurinë, shkruan “The Guardian”.“Nëse ne do të shohim prova të një reagimi të fortë imunitar nga mesi ose fundi i majit, atëherë unë mendoj se loja ka mbaruar,” tha ai, duke shtuar se “hapi tjetër do të ishte çështja se si do prodhohen miliarda doza”.

Komentet erdhën në mes të një presioni në rritje të qeverisë për të siguruar pajisje personale mbrojtëse (PPE) për stafin e frontit në spitale dhe shtëpitë e përkujdesjes.

Të Premten, sekretari i biznesit, Alok Sharma, njoftoi detaje për grante të holla për hulumtime në vaksina dhe trajtime të mundshme , mes tyre një ilaç antitrupi, për të cilin qeveria shpreson se mund të jepej rregullisht për punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe grupet e tjera me rrezik të lartë për të siguruar mbrojtje për disa javë ose muaj.

Një studim i Shoqatës Mjekësore Britanike me më shumë se 6.000 mjekë në të gjithë vendin zbuloi se një numër i konsiderueshëm nuk kanë mbrojtjen e nevojshme për t’u mbrojtur kundër Covid-19.

Kryetari i këshillit BMA, Dr Chaand Nagpaul, tha: “Qeveria thotë se së shpejti do të dërgohen 1bilion sende dhe megjithëse ka pasur shenja përmirësimi, hulumtimi ynë tregon qartë se pajisjet nuk po arrijnë tek të gjithë mjekët që punojnë në vijën e parë. Shumë mjekë dhe staf të kujdesit shëndetësor tashmë kanë humbur jetën. Ne nuk mund të lejojmë dhe të rrezikojmë që të humbasim edhe më”.Të paktën 56 punëtorë të spitalit NHS kanë vdekur nga koronavirusi në Mbretërinë e Bashkuar.