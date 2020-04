Koronavirusi/ Mbretëria e Bashkuar ka gati vaksinën në vjeshtë? Në maj vjen përgjigja e shumëpritur

Mbretëria e Bashkuar nuk ka aktualisht aftësinë për të prodhuar sasinë e vaksinës që duhet për të trajtuar koronavirusin, por “është në rrugën e duhur ” për zhvillimin e vaksinave, sipas Prof John Bell, një anëtar i grupit të detyrave të vaksinave të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.

I pyetur në lidhje me mundësinë e një vaksine që të prodhohet deri në vjeshtë, Bell tha se pyetja e vërtetë ishte nëse do të ishte efektive, duke shtuar se “nuk do të marrim një sinjal për këtë deri në maj”.

“Gjëja thelbësore është që ju duhet të bëni një gjykim të duhur sepse siguria është me të vërtetë e rëndësishme për këto gjëra,” tha ai.

“Por nëse mund të shohim prova të një reagimi të fortë imunitar nga mesi ose në fund të majit, atëherë unë mendoj se loja ka përfunduar. Dhe ata mund të kapërcejnë vijën e finishit deri në mes të gushtit”, shtoi ai..