Njoftim i kompanisë Vodafone Albania Sh.A.

Të nderuar klientë,

Vodafone Albania ju njofton se duke filluar nga data 24 Prill 2020 paketa Ditore dhe Javore do të zëvendësohen me paketat si më poshtë:

Paketa 3 Ditore do të ketë një çmim 300 Lekë me TVSH dhe do të ofrojë 300 minuta kombëtare, 3,000 SMS me Vodafone, 30 SMS kombëtare si dhe 300 MB internet të vlefshme për 3 ditë.

Paketa 10 Ditore do të ketë një çmim 700 Lekë me TVSH dhe do të ofrojë 300 minuta kombëtare, 3,000 SMS me Vodafone, 30 SMS kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe 1.5 GB internet të vlefshme për 10 ditë.

Klientët me parapagesë te cilët do të kenë aktive një nga paketat standarte në momentin e ndryshimit, do ta përdorin atë të pandryshuar deri në perfundimin e vlefshmërisë së saj.

Për më shumë informacion telefononi 140, vizitoni vodafone.al ose dyqanet Vodafone