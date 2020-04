VIDEO/ “Birra Tirana” hedh produktin më të ri cilësor në treg, “kuqalashen” me ambalazhin kanaçe 0.5L

“Birra Tirana” sjell një tjeter risi per tregun shqiptar. Duke pare reagimin pozitiv te tregut per “kuqalashen” me shishe, vjen per te gjithe pijedashesit e birres, “kuqalashja” me ambalazh 0.5 litër.

Fale teknologjise se larte dhe perdorimit te lendeve te para te cilesise shume te larte, vjen ne treg qe produkt qe kish munguar dhe qe pritet te “çmende” konsumatorin, njesoj si sllogani i saj: e kuqe e çmendur!